Анна Щербакова: «После карьеры у меня будет возможность и в шоу кататься, и тренером работать – это успокаивает»

Российская фигуристка рассказала о том, чем бы хотела заниматься после завершения карьеры.

«Для меня очень важно развиваться и учить новое – нельзя стоять на месте.

В работе концентрируюсь только на себе и могу вообще не замечать, кто и что делает вокруг. Всегда анализирую ошибки и стараюсь сама понять, в чем была причина.

После окончания карьеры у меня будет возможность и в шоу кататься, и тренером работать – это успокаивает, пока нет определенности в другой сфере», – рассказала Щербакова.

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