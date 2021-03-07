Алина Загитова: «Возникало ли за этот сезон желание вернуться к соревнованиям? Да. Много раз»

Олимпийская чемпионка рассказала, что в этом сезоне у нее неоднократно возникало желание вернуться к выступлениям на стартах.

Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года.

– Вы сейчас смотрите соревнования?

– Отрывками – да. Если успеваю.

– С какими эмоциями?

– С обычными, наверное.

– То есть нет такого: мол, эх, сейчас бы туда?

– Есть, конечно. Я иногда ставлю себя на место человека, который выходит выступать. Вспоминаю свои ощущения. Ох, это очень сложно. Нужно перебарывать себя.

– За этот сезон хоть раз возникало желание вернуться?

– Да.

– Сколько раз?

– Много.

– Что же вас останавливает?

– Есть некоторые моменты. Но есть и те, которые вдохновляют, и их очень много. Так что поживем – увидим, – сказала Загитова.

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