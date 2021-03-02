Косторная о возможном возвращении к Тутберидзе: «Ничего подтверждать или опровергать не буду. Не обсуждаю эту тему»

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Этери Тутберидзе Алена Косторная Фигурное катание

Чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная отказалась комментировать информацию о ее возможном возвращении к тренеру Этери Тутберидзе.

Косторная перешла от Тутберидзе в академию Евгения Плющенко в июле 2020 года. Сегодня в СМИ появилась информация о том, что фигуристка обсуждает с Тутберидзе возвращение в ее группу.

«Я ничего подтверждать или опровергать не буду. Просто не обсуждаю эту тему», – сказала Косторная.

Косторная обсуждает с Тутберидзе возможность возвращения. В июле 2020 года фигуристка перешла к Плющенко

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