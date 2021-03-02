Косторная о возможном возвращении к Тутберидзе: «Ничего подтверждать или опровергать не буду. Не обсуждаю эту тему»

Чемпионка Европы 2020 года отказалась комментировать информацию о ее возможном возвращении к тренеру .

Косторная перешла от Тутберидзе в академию в июле 2020 года. Сегодня в СМИ появилась информация о том, что фигуристка обсуждает с Тутберидзе возвращение в ее группу.

«Я ничего подтверждать или опровергать не буду. Просто не обсуждаю эту тему», – сказала Косторная.

Косторная обсуждает с Тутберидзе возможность возвращения. В июле 2020 года фигуристка перешла к Плющенко