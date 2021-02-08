«Сказал сгоряча». Жулин извинился перед судьей Жаковой, которую обвинил в продаже голоса на Играх-1994

Российский тренер по фигурному катанию извинился перед судьей Ольгой Жаковой, которую обвинил в продаже голоса на Олимпиаде-1994 в Лиллехаммере.

Сегодня в интервью Василию Конову Жулин заявил, что знает, сколько заплатили Жаковой, чтобы она вывела Оксану Грищук и на первое место в танцах на льду на Играх-1994. Жулин и тогда стали вторыми.

«Хочу принести свои извинения Ольге Жаковой, в адрес которой я допустил некорректные обидные высказывания по поводу обстоятельств судейства на Олимпийских играх в Лиллехаммере.

Сказал я это в интервью сгоряча, вспомнив, что кто-то в том самом 1994 году мне о чем-то таком нехорошем рассказал. Никаких оснований подозревать чешскую судью в нечистоплотности у меня не было и нет», – сказал Жулин.

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