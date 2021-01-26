Недостаток льда в «Ангелах Плющенко» вызван тем, что на их прежний каток заехала школа «Юность Москвы» («Лапидарность»)

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Проблемы со льдом в академии Евгения Плющенко связаны с тем, что на прежний каток академии «Спорт Тайм» на улице Лобачевского заехала школа «Юность Москвы». 

Об этом сообщил журналист Владислав Жуков в своем телеграм-канале «Лапидарность».

«Другая школа», заехавшая на каток на Лобачевского, где тренировалась академия Плющенко, – «Юность Москвы». Раньше они занимали «Сокольники», но где-то с середины декабря их оттуда выселили и отправили на «Спорт Тайм». Сами Соколи готовятся к реконструкции.

Отсюда проблемы со льдом, сопровождавшие уход Екатерины Рябовой и Станиславы Константиновой из группы Волкова», – написал Жуков. 

Александр Волков: «Ковалев готовится к юниорскому первенству России в ЦСКА. На наш прежний каток заехала другая школа»

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