Недостаток льда в «Ангелах Плющенко» вызван тем, что на их прежний каток заехала школа «Юность Москвы» («Лапидарность»)

Проблемы со льдом в академии связаны с тем, что на прежний каток академии «Спорт Тайм» на улице Лобачевского заехала школа «Юность Москвы».

Об этом сообщил журналист Владислав Жуков в своем телеграм-канале «Лапидарность».

«Другая школа», заехавшая на каток на Лобачевского, где тренировалась академия Плющенко, – «Юность Москвы». Раньше они занимали «Сокольники», но где-то с середины декабря их оттуда выселили и отправили на «Спорт Тайм». Сами Соколи готовятся к реконструкции.

Отсюда проблемы со льдом, сопровождавшие уход Екатерины Рябовой и из группы Волкова», – написал Жуков.

Александр Волков: «Ковалев готовится к юниорскому первенству России в ЦСКА. На наш прежний каток заехала другая школа»