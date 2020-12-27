Василий Уткин: «При Тутберидзе фигурное катание прекраснее не стало. Из него исчезли грудь и попа»

Комментатор Василий Уткин поделился мнением о современном женском одиночном катании.

– На Sports.ru под каждой новостью, относящейся или даже не относящейся к Тутберидзе, обычно самый заплюсованный комментарий – «Посмотрите, каким прекрасным стало фигурное катание благодаря Этери Георгиевне».

– Я не согласен с тем, что благодаря Тутберидзе фигурное катание стало прекраснее.

– Но оно стало популярнее.

– Вполне возможно. Но прекраснее не стало. Из него исчезли грудь и попа.

– Тутберидзе имеет к этому отношение?

– Конечно, ведь это у нее катаются подростки. Я не спорю о том, правильно это или нет. Для этого существуют правила. Но для меня фигурное катание без груди и попы не так прекрасно, как с ними, – сказал Уткин в интервью Ивану Кузнецову.