Василий Уткин: «При Тутберидзе фигурное катание прекраснее не стало. Из него исчезли грудь и попа»

Теги Василий Уткин сборная России женское катание Этери Тутберидзе Фигурное катание

Комментатор Василий Уткин поделился мнением о современном женском одиночном катании. 

– На Sports.ru под каждой новостью, относящейся или даже не относящейся к Тутберидзе, обычно самый заплюсованный комментарий – «Посмотрите, каким прекрасным стало фигурное катание благодаря Этери Георгиевне». 

– Я не согласен с тем, что благодаря Тутберидзе фигурное катание стало прекраснее. 

– Но оно стало популярнее.

– Вполне возможно. Но прекраснее не стало. Из него исчезли грудь и попа. 

– Тутберидзе имеет к этому отношение?

– Конечно, ведь это у нее катаются подростки. Я не спорю о том, правильно это или нет. Для этого существуют правила. Но для меня фигурное катание без груди и попы не так прекрасно, как с ними, – сказал Уткин в интервью Ивану Кузнецову. 

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