Евгений Плющенко: «У Трусовой бешеное рвение прыгать много четверных. Но ей не надо делать столько прыжков»

, тренер российской фигуристки , рассказал о работе с подопечной над четверными прыжками.

«У нее бешеное рвение прыгать очень много четверных прыжков, и я Сашу просто останавливаю: ей не надо делать столько прыжков.

К тому же я меняю всю систему подготовки: она все-таки долгое время каталась в одной системе, а у меня совершенно другая, поэтому нужно немного времени на адаптацию. На Гран-при Саша не откатала на своем уровне из-за травмы.

Мы пытаемся сейчас вносить изменения. Даже не в том плане, чтобы прыгать меньше четверных, а какие из них прыгать. Кто-то прыгает только один четверной, а она прыгает четыре четверных.

Недавно она учила риттбергер и уже делает его: у нее есть желание делать как можно больше четверных. Это классно, здорово, но Сашин подход нам нужно пытаться немного поменять», – сказал Плющенко.