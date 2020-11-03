Губерниев об интервью с Загитовой: «Давайте вместо вопросов буду говорить, что Алина – богиня. Кому это интересно, кроме сектантов?»

Комментатор Дмитрий Губерниев объяснил, почему задавал неудобные вопросы олимпийской чемпионке по фигурному катанию в прямом эфире во время вручения премии «Матч ТВ».

«Ну давайте я вместо вопросов буду говорить: Алина, какая вы прекрасная, вы совершенно замечательная, невероятная, абсолютная богиня. Кому это будет интересно, кроме… сектантов? Привет, ребята, вы молодцы.

Я работаю не для сектантов, а для всей страны. Мы видим опрос, где Загитова выиграла за явным преимуществом, но за нее проголосовало, по-моему, 35%. Остальные 65% проголосовали не за Алину.

Я хотел, чтобы было интересно людям. Мы работаем для людей. И даже задевая душу спортсменки, ты прекрасно понимаешь, что это кому-нибудь нужно. Ее душа, как и сама Алина интересны миллионам. И если ты разбередишь душу, то в унисон с ней будут страдать, наслаждаться или как-то реагировать фанаты, хейтеры и так далее», – отметил Губерниев.

«Два или три занятия у меня – и Алина заговорит совсем по-другому». Мы узнали у Губерниева, зачем он так терзал Загитову в прямом эфире

«Мне кажется, вы хотели задеть мою душу». Губерниев пытал Загитову вопросами, которые ей не нравились