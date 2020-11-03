Губерниев об интервью с Загитовой: «Давайте вместо вопросов буду говорить, что Алина – богиня. Кому это интересно, кроме сектантов?»

Теги телевидение сборная России Дмитрий Губерниев женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Комментатор Дмитрий Губерниев объяснил, почему задавал неудобные вопросы олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой в прямом эфире во время вручения премии «Матч ТВ».

«Ну давайте я вместо вопросов буду говорить: Алина, какая вы прекрасная, вы совершенно замечательная, невероятная, абсолютная богиня. Кому это будет интересно, кроме… сектантов? Привет, ребята, вы молодцы.

Я работаю не для сектантов, а для всей страны. Мы видим опрос, где Загитова выиграла за явным преимуществом, но за нее проголосовало, по-моему, 35%. Остальные 65% проголосовали не за Алину.

Я хотел, чтобы было интересно людям. Мы работаем для людей. И даже задевая душу спортсменки, ты прекрасно понимаешь, что это кому-нибудь нужно. Ее душа, как и сама Алина интересны миллионам. И если ты разбередишь душу, то в унисон с ней будут страдать, наслаждаться или как-то реагировать фанаты, хейтеры и так далее», – отметил Губерниев.

«Два или три занятия у меня – и Алина заговорит совсем по-другому». Мы узнали у Губерниева, зачем он так терзал Загитову в прямом эфире

«Мне кажется, вы хотели задеть мою душу». Губерниев пытал Загитову вопросами, которые ей не нравились

Опрос

Губерниев хорош в интервью с Загитовой?
659 голосов
Да, интересные правильные вопросы
44%
Дмитрий Губерниев
Нет, вел себя бестактно
56%
Алина Загитова

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья