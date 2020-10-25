Глейхенгауз о Щербаковой: «Пока ограничились одним четверным. Но наша цель – подойти к Гран-при с двумя, а к чемпионату России с двумя-тремя»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз прокомментировал выступление на этапе Кубка России в Сочи, где фигуристка одержала победу.

«Наши спортсмены достаточно адекватно оценивают свои силы, и если у них на тренировках получается катать девять или десять из десяти, они, не сомневаясь, выходят на старт. Если на тренировках бывают ошибки, они это понимают.

На тренировках Ани не было все идеально, и мы понимали – возможны погрешности, и, к сожалению, пошло именно в эту сторону.

Каскад лутц-риттбергер требует не только умения его выполнять, но и правильного настроя, полной уверенности в себе. И любой профессиональный спортсмен, который делает этот каскад и с тулупом, и с риттбергером, скажет – это огромная разница.

Для меня эта минимальная разница в стоимости этих прыжков – всего в балл – она не оправдана. Подхватить риттбергер вторым элементом намного сложнее, и, если ты замешкался, ты его уже не поднимешь.

Это и произошло – Аня перетормозила зубец при приземлении и уже не смогла оттуда выбраться на высоту, чтобы сделать тройной», – сказал Глейхенгауз.

«Планировали делать два четверных – накатывали программу с лутцем и флипом, но это было еще слишком рискованно. У всех спортсменов так – если ты первым делаешь хороший четверной, то дальше сложнее, а если ошибаешься на первом – на втором совсем мало шансов.

Пока мы ограничились одним, но наша цель подойти к Гран-при с двумя, к чемпионату России – с двумя-тремя четверными», – добавил хореограф.

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