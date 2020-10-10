Чемпионы Европы Синицина и Кацалапов не смогли завершить прокат на Кубке России из-за травмы ноги у партнерши

Теги танцы на льду Кубок России Никита Кацалапов Виктория Синицина Фигурное катание

Чемпионы Европы 2020 года в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов не смогли завершить выступление в произвольном танце на втором этапе Кубка России в Москве.

После ритм-танца дуэт лидировал. В ходе выступления у Синициной возникли проблемы с ногой, из-за чего фигуристы остановили прокат. 

Ранее сообщалось, что Синицина и Кацалапов могут сняться после ритм-танца, так как партнерша испытывает боли в колене.

Александр Жулин: «Синицина каталась с сильной болью в колене. Не уверен по поводу участия ее в произвольном танце»

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