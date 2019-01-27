Загитова осталась без номинаций на премии ISU Skating Awards, Медведева претендует на награду за лучшую программу

Стал известен шорт-лист номинантов на премию ISU Skating Awards, которая пройдет в онлайн-режиме 11 июля.

Награды будут вручены в семи номинациях. Победителей в каждой номинации будет определять жюри.

Претенденты на премию

«Самый ценный фигурист»: Нэтан Чен (США), Юдзуру Ханю (Япония), Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (Франция).

«Лучший костюм»: Анна Щербакова (Россия), Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США), Юдзуру Ханю (Япония).

«Лучшая программа»: Евгения Медведева (Россия), Кевин Аймо (Франция), Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (Франция).

«Лучший новичок»: Алена Косторная (Россия), Александра Трусова (Россия), Ю Ен (Южная Корея).

«Лучший хореограф»: Ше-Линн Бурн, Мари-Франс Дюбрей, Лори Николь.

«Лучший тренер»: Этери Тутберидзе, Рафаэль Арутюнян, Брайан Орсер.

Номинанты на премию «За достижения в карьере» не объявлены. Победителя назовут сразу на церемонии.

Таким образом, олимпийская чемпионка Алина Загитова не получит наград на церемонии. Изначально она была номинирована на три премии: самый ценный фигурист, лучший костюм и лучшая развлекательная программа.

Кажется, Загитова возвращается: пока неясно, продавать билеты на шоу или выигрывать вторую Олимпиаду?

Первая большая победа Медведевой, объятия с Тутберидзе, Фернандес на коленях перед Ханю – это было 4 года назад, но как будто другая эра