Риппон об извинениях Ягудина: «Он может засунуть их себе в задницу вместе с гомофобией и олимпийским золотом»

Бывший американский фигурист отреагировал на слова Алексея Ягудина по поводу его пожертвования в фонд помощи чернокожим транссексуалам.

«Когда же вы сдохнете? Ошибка Земли», – написал Ягудин.

После этого Риппон перевел в фонд еще 1000 долларов, указав: «Пожертвование сделано от имени Алексея Ягудина».

«Когда олимпийский чемпион Алексей Ягудин узнал, что я пожертвовал деньги благотворительному фонду, который помогает чернокожим транс-людям, он сказал, что не может дождаться смерти таких людей, как я.

Из-за этого я чувствую себя вдохновленным, чтобы пожертвовать еще 1000 долларов на благотворительность, но на этот раз – от его имени», – написал Риппон.

Также Риппон прокомментировал извинения Ягудина, которые последовали после его высказываний.

«Он извинился, но я не принимаю этого. Он может взять свои извинения, гомофобию, трансфобию, расистские комментарии, свою олимпийскую золотую медаль и засунуть их себе в задницу», – написал экс-фигурист в твиттере.

When Olympic gold medalists, Alexei Yagudin, found out I donated to a charity that helps black trans people he said that he COULDNT WAIT for people like me to die. Because of that I feel INSPIRED to donate another $1000 to the @TheOkraProject but this time, in his name. 😘 pic.twitter.com/CG0hkzgBq9