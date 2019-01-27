«Когда же вы сдохнете? Ошибка Земли». Ягудин о том, что Риппон пожертвовал 1000 долларов в фонд помощи чернокожим транссексуалам

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал новость о том, что бывший американский фигурист Адам Риппон пожертвовал 1000 долларов в фонд помощи чернокожим транссексуалам.

Таким образом Риппон отреагировал на комментарии автора книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг в твиттере, которые многие раскритиковали, обвинив писательницу в ненависти к транссексуалам.

Ягудин процитировал новость Sports.ru: «Я пожертвовал 1000 долларов проекту Окра, потому что жизнь транссексуалов имеет значение, жизнь черных транссексуалов тоже имеет значение. И пошла в жопу (здесь Риппон использовал самое распространенное матерное слово на английском – Sports.ru) Джоан Роулинг с ее тупым мнением и такими же комментариями».

«Ну что сказать? Ужасно, противно, надоело! Я не против, но без нашего участия! Есть коронавирус и есть вы, а это одно и то же!» – написал Ягудин. Позднее он удалил пост.

Также экс-фигурист высказался по поводу ситуации с Риппоном в сториз.

«###, Адам! Когда же вы сдохнете? Ошибка Земли!» – написал Ягудин.

Американский фигурист Риппон раскритиковал автора книг о Гарри Поттере за комментарии о транссексуалах