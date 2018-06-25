«На эмоциях позволил себе очень резкие высказывания. Естественно, я никому не желаю смерти». Ягудин извинился за слова в адрес американца Риппона

Олимпийский чемпион извинился за свой пост в инстаграме, который был опубликован им накануне.

Ранее американский фигурист Адам Риппон сообщил, что пожертвовал 1000 долларов в фонд помощи чернокожим транссексуалам. Ягудин, комментируя эту новость, написал: «Когда же вы сдохнете? Ошибка Земли».

«Вчера в моем инстаграме был сделан очень глупый пост, за который мне крайне неудобно.

В интернете я прочитал новость о том, что известный американский фигурист пожертвовал 1000 долларов фонду помощи черным транссексуалам. Сама по себе новость, согласитесь, немного странная, и на эмоциях я позволил себе очень резкие высказывания. Естественно, я никому не желаю смерти и прошу прощения за свои слова. Ошибки действительно надо признавать.

Я и вчера никому не желал ничего плохого, тем более смерти. Просто, наверное, злился на ситуацию, а ситуация такова: я живу в этом мире, мои дочки растут в этом мире, в котором создаются фонды помощи черным транссексуалам. Что это вообще такое? В мире огромное количество сирот, больных детей, нуждающихся пенсионеров. Что такое вообще фонд помощи черным транссексуалам? При чем тут вообще цвет кожи? И о какой помощи идет речь, если они сами, как говорится, выбрали эту дорогу?

Я не против ни геев, ни трансов, ни лесбиянок. Среди моих друзей и знакомых огромное количество людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Я не против (них). Я против пропаганды. Общественности не нужна информация о том, кто с кем спит. Эта информация не нужна моим дочкам.

Все, что я сейчас сказал, не оправдывает мой вчерашний поступок, я публичный человек и должен следить за тем, что говорю и выкладываю в социальные сети. Еще раз прошу прощения за резкие вчерашние слова. Желаю всем любви, здоровья. Берегите своих детей», – сказал Ягудин в видеообращении.

«Когда же вы сдохнете? Ошибка Земли». Ягудин о том, что Риппон пожертвовал 1000 долларов в фонд помощи чернокожим транссексуалам