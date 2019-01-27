Алексей Ягудин: «Никто не имеет права критиковать Медведеву за то, что она выбрала тренировки у Орсера»

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин в подкасте Sportrecs сравнил соперничество между ним и Евгением Плющенко с соперничеством между Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой.

– Ваши с Плющенко отношения были непростыми. Их можно сравнить с тем, что сейчас происходит между Медведевой и Загитовой?

– Никто досконально не знает, что происходит между Женей и Алиной, но ситуация очень схожа с той, которая была в 1998 году, когда я перешел к Татьяне Тарасовой. Но у меня отношения с Плющенко не были плохими.

И у Жени с Алиной нормальные отношения. Я просто это знаю. Ситуация приблизительно та же самая, только почему сейчас намного больше хейта, негатива? Потому что информация моментально везде распространяется. Более современный мир. Если раньше какой-то слух доходил через неделю, то сейчас – за секунду.

Я понимаю Женю, ее поступок, никто никогда в жизни не имеет права критиковать ее за то, что она выбрала тренироваться в Канаде у Брайана Орсера.

Не могут просто два сильных... Как бы хорошо к ним тренер ни относился и даже пропорционально – 50 на 50 – в любом случае эта ситуация доживет до первого турнира, когда кто-то выиграет, а кто-то проиграет.

Хорошо, успокоились, еще прошло время, следующий турнир – опять кто-то проигрывает, кто-то выигрывает. Происходит раскол. Как бы идеально тренер ни относился. Отношения у них, повторюсь, абсолютно нормальные. Просто вот такая ситуация, когда тяжело находиться в одном пространстве.

То же самое с Плющенко. Плохие у меня отношения с Женей? Нет. Их просто глобально нет, потому что мы не общаемся. Отношение к Жене, как к спортсмену – он гениальнейший. Не хочу никому лизать задницу, но это правда.

Википедия расскажет вам все по его медалям, заслугам, что он сделал. Обычные люди такими не становятся, он действительно величайшая величина в нашем, да и в мировом спорте. Как человека я его не знаю. Когда мы жили в номерах, было только «Доброе утро» и «Спокойной ночи», все, – рассказал Ягудин.

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