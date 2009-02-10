Евгений Плющенко: «Мне кажется, что и Загитова, и Медведева смогут в будущем делать четверные прыжки»

Двукратный олимпийский чемпион поделился мнением о четверных прыжках в женском одиночном катании.

«Мне кажется, что и Загитова, и Медведева смогут в будущем делать четверные прыжки. А если говорить о рисках при исполнении, то они у всех есть.

И у маленьких девочек, и у взрослых. Если мы, конечно, говорим не про физкультуру, а про профессиональный спорт. Повторюсь, что риски есть у всех», – сказал Плющенко.

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