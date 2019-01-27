Медведева, Ягудин и Тотьмянина снялись в роликах Первого канала о самоизоляции: «Оставайтесь дома»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева снялась в ролике Первого канала на тему самоизоляции в период пандемии коронавируса.

«Друзья, в это непростое для нас всех время нам всем бывает очень сложно. Но давайте оставаться позитивными и находить плюсы в этой ситуации.

Сейчас самое время возобновить изучение языков, посмотреть фильм, почитать книгу и просто посвятить себя хобби», – сказала Медведева.

Олимпийские чемпионы Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина также призвали зрителей оставаться дома.

«Многие сейчас, в это сложное время, находятся на карантине или самоизоляции. Но карантин – это не повод для хандры.

Давайте учиться чему-то новому, тем более такой прекрасный шанс сделать то, на что раньше не хватало времени.

Поставив на паузу свою работу, можно побыть в кругу семьи. Дети просто счастливы, что их родители 24 часа в сутки находятся рядом с ними и постоянно их чему-то учат.

Мы передаем вам большой привет. Пожалуйста, слушайте рекомендации и оставайтесь дома», – сказал Ягудин.

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