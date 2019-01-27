Медведева, Ягудин и Тотьмянина снялись в роликах Первого канала о самоизоляции: «Оставайтесь дома»

Теги Алексей Ягудин Татьяна Тотьмянина телевидение сборная России Первый канал пары мужское катание женское катание Евгения Медведева коронавирус Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева снялась в ролике Первого канала на тему самоизоляции в период пандемии коронавируса.

«Друзья, в это непростое для нас всех время нам всем бывает очень сложно. Но давайте оставаться позитивными и находить плюсы в этой ситуации. 

Сейчас самое время возобновить изучение языков, посмотреть фильм, почитать книгу и просто посвятить себя хобби», – сказала Медведева. 

Олимпийские чемпионы Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина также призвали зрителей оставаться дома.

«Многие сейчас, в это сложное время, находятся на карантине или самоизоляции. Но карантин – это не повод для хандры.

Давайте учиться чему-то новому, тем более такой прекрасный шанс сделать то, на что раньше не хватало времени. 

Поставив на паузу свою работу, можно побыть в кругу семьи. Дети просто счастливы, что их родители 24 часа в сутки находятся рядом с ними и постоянно их чему-то учат.

Мы передаем вам большой привет. Пожалуйста, слушайте рекомендации и оставайтесь дома», – сказал Ягудин.

Ягудин вникает в коронавирус: 10 дней назад называл его чушью, теперь иронизирует над Патриархом и специальной молитвой

Видели Медведеву в тиктоке? Снялась в образе роковой красотки, показала выхухоль и станцевала в костюме единорога

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья