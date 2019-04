Олимпийская чемпионка по фигурному катанию исполнила мечту слабовидящей девочки Снежаны Черепановой.

Снежана мечтала повстречаться с Загитовой и вместе покататься на коньках.

Спортсменка встретилась с девочкой и провела тренировку с ней тренировку.

Alina Zagitova conducted a training session with Snezhana Cherepanova (a girl who has vision problems and who dreamed of meeting Alina). pic.twitter.com/xZ9ABbfS08