Чемпионат Европы. Пападакис и Сизерон выиграли короткий танец, Степанова и Букин – 2-е, Боброва и Соловьев – 4-е

Французский танцевальный дуэт Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон лидирует после короткого танца на чемпионате Европы в Москве. Вторыми идут россияне Александра Степанова и Иван Букин, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев занимают четвертое место.

Чемпионат Европы

Москва, Россия

Танцы на льду

Короткий танец



1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 81,29

2. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 75,38

3. Анна Каппеллини – Лука Ланотте (Италия) – 74,76

4. Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев (Россия) – 74,43

5. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 71,58

6. Пенни Кумс – Николас Бакленд (Великобритания) – 69,45

7. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания) – 66,60

8. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 65,35

9. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Дания) – 65,03

10. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) – 64,80

11. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина) – 63,20

12. Алиса Агафонова – Альпер Учар (Турция) – 59,30