Чемпионат Европы. Пападакис и Сизерон выиграли короткий танец, Степанова и Букин – 2-е, Боброва и Соловьев – 4-е

Французский танцевальный дуэт Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон лидирует после короткого танца на чемпионате Европы в Москве. Вторыми идут россияне Александра Степанова и Иван Букин, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев занимают четвертое место.
Чемпионат Европы
Москва, Россия
Танцы на льду
Короткий танец
1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 81,29
2. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 75,38
3. Анна Каппеллини – Лука Ланотте (Италия) – 74,76
4. Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев (Россия) – 74,43
5. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 71,58
6. Пенни Кумс – Николас Бакленд (Великобритания) – 69,45
7. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания) – 66,60
8. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 65,35
9. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Дания) – 65,03
10. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) – 64,80
11. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина) – 63,20
12. Алиса Агафонова – Альпер Учар (Турция) – 59,30
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