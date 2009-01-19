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    Чемпионат Европы. Пападакис и Сизерон выиграли короткий танец, Степанова и Букин – 2-е, Боброва и Соловьев – 4-е

    Теги Анна Каппеллини Лука Ланотте сборная России результаты чемпионат Европы танцы на льду Екатерина Боброва Дмитрий Соловьев сборная Франции сборная Великобритании сборная Италии сборная Украины Александра Степанова Иван Букин сборная Турции Кирилл Халявин Джонатан Гурейро сборная Испании Пенни Кумс Николас Бакленд Габриэла Пападакис Гийом Сизерон Александра Назарова Максим Никитин Марко Фабри Сара Уртадо Шарлен Гиньяр Алиса Агафонова Альпер Учар Тиффани Анастасия Загорски Лоуренс Фурнье Бодри Николай Соренсен сборная Дании сборная Польши Наталья Калишек Максим Сподырев

    Французский танцевальный дуэт Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон лидирует после короткого танца на чемпионате Европы в Москве. Вторыми идут россияне Александра Степанова и Иван Букин, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев занимают четвертое место.

    Чемпионат Европы

    Москва, Россия

    Танцы на льду

    Короткий танец

    1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 81,29
    2. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 75,38
    3. Анна Каппеллини – Лука Ланотте (Италия) – 74,76
    4. Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев (Россия) – 74,43
    5. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) – 71,58
    6. Пенни Кумс – Николас Бакленд (Великобритания) – 69,45
    7. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания) – 66,60
    8. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро (Россия) – 65,35
    9. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Дания) – 65,03
    10. Наталья Калишек – Максим Сподырев (Польша) – 64,80
    11. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина) – 63,20
    12. Алиса Агафонова – Альпер Учар (Турция) – 59,30

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