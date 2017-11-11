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    NHK Trophy. Виртью и Моир выиграли короткий танец, Синицина и Кацалапов – 4-е

    Теги Тесса Виртью Скотт Моир Анна Каппеллини Лука Ланотте сборная России результаты танцы на льду Гран-при сборная Канады NHK Trophy сборная Франции сборная США сборная Японии сборная Великобритании сборная Италии сборная Украины сборная Израиля Никита Кацалапов Илья Ткаченко Виктория Синицина Изабелла Тобиас Пенни Кумс Николас Бакленд Александра Назарова Максим Никитин Мэдисон Хаббелл Захари Донохью Крис Рид Тим Колето Лоуренс Фурнье Бодри Николай Соренсен сборная Дании Мари-Жад Лорьо Ромен Ле Гак Кана Мурамото Мисато Коматсубара

    В Осаке (Япония) на четвертом этапе Гран-при по фигурному катанию NHK Trophy стартовал турнир танцоров. После короткой программы лидируют канадцы Тесса Виртью и Скотт Моир, россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов – четвертые. 

    Гран-при

    4-й этап

    NHK Trophy

    Осака, Япония

    Танцы на льду

    Короткий танец

    1. Тесса Виртью – Скотт Моир (Канада) – 80,92
    2. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США) – 76,31
    3. Анна Каппеллини – Лука Ланотте (Италия) – 75,87
    4. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 72,49
    5.  Пенни Кумс – Николас Бакленд (Великобритания) – 65,64
    6. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Дания) – 65,34
    7. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина) – 63,33
    8. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Франция) – 62,79
    9. Кана Мурамото – Крис Рид (Япония) – 61,82
    10. Мисато Коматсубара – Тимоти Колето (Япония) – 53,83

    Расписание трансляций четвертого этапа Гран-при – NHK Trophy

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