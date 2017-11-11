NHK Trophy. Виртью и Моир выиграли короткий танец, Синицина и Кацалапов – 4-е
В Осаке (Япония) на четвертом этапе Гран-при по фигурному катанию NHK Trophy стартовал турнир танцоров. После короткой программы лидируют канадцы Тесса Виртью и Скотт Моир, россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов – четвертые.
Гран-при
4-й этап
NHK Trophy
Осака, Япония
Танцы на льду
Короткий танец
1. Тесса Виртью – Скотт Моир (Канада) – 80,92
2. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США) – 76,31
3. Анна Каппеллини – Лука Ланотте (Италия) – 75,87
4. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 72,49
5. Пенни Кумс – Николас Бакленд (Великобритания) – 65,64
6. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Дания) – 65,34
7. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина) – 63,33
8. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Франция) – 62,79
9. Кана Мурамото – Крис Рид (Япония) – 61,82
10. Мисато Коматсубара – Тимоти Колето (Япония) – 53,83
Расписание трансляций четвертого этапа Гран-при – NHK Trophy
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