NHK Trophy. Виртью и Моир выиграли короткий танец, Синицина и Кацалапов – 4-е

В Осаке (Япония) на четвертом этапе Гран-при по фигурному катанию NHK Trophy стартовал турнир танцоров. После короткой программы лидируют канадцы Тесса Виртью и Скотт Моир, россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов – четвертые.

Гран-при

4-й этап

NHK Trophy

Осака, Япония

Танцы на льду



Короткий танец

1. Тесса Виртью – Скотт Моир (Канада) – 80,92

2. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США) – 76,31

3. Анна Каппеллини – Лука Ланотте (Италия) – 75,87

4. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) – 72,49

5. Пенни Кумс – Николас Бакленд (Великобритания) – 65,64

6. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Дания) – 65,34

7. Александра Назарова – Максим Никитин (Украина) – 63,33

8. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Франция) – 62,79

9. Кана Мурамото – Крис Рид (Япония) – 61,82

10. Мисато Коматсубара – Тимоти Колето (Япония) – 53,83

Расписание трансляций четвертого этапа Гран-при – NHK Trophy