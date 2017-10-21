Rostelecom Cup. Шибутани, Боброва и Соловьев, Степанова и Букин покажут произвольные танцы

Сегодня на первом этапе Гран-при Rostelecom Cup в Москве дуэты представят произвольные танцы. После короткого лидируют американцы Майя и Алекс Шибутани, россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев – 2-е, Александра Степанова и Иван Букин – 3-и.

Гран-при

1-й этап

Rostelecom Cup

Москва, Россия

Танцы на льду

Начало произвольной программы – 15.45 по московскому времени, трансляция – на ТК «Матч! Арена»

Первая разминка

1. Алиса Агафонова — Альпер Учар (Турция)

2. Николь Кузьмичева — Александр Синицын (Чехия)

3. Мари-Жад Лорьо — Ромен Ле Гак (Франция)

4. Бетина Попова — Сергей Мозгов (Россия)

5. Рэйчел Парсонс — Майкл Парсонс (США)

Вторая разминка

6. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада)

7. Шарлен Гиньяр — Марко Фабри (Италия)

8. Екатерина Боброва — Дмитрий Соловьев (Россия)

9. Майя Шибутани — Алекс Шибутани (США)

10. Александра Степанова — Иван Букин (Россия)

Положение после короткого танца

1. Майя Шибутани — Алекс Шибутани (США) – 77,30

2. Екатерина Боброва — Дмитрий Соловьев (Россия) – 76,33

3. Александра Степанова — Иван Букин (Россия) – 71,32

4. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) – 69,67

5. Шарлен Гиньяр — Марко Фабри (Италия) – 68,99

6. Бетина Попова — Сергей Мозгов (Россия) – 64,14

7. Рэйчел Парсонс — Майкл Парсонс (США) – 59,41

8. Мари-Жад Лорьо — Ромен Ле Гак (Франция) – 55,64

9. Николь Кузьмичева — Александр Синицын (Чехия) – 54,39

10. Алиса Агафонова — Альпер Учар (Турция) – 53,11