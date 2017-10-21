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    Rostelecom Cup. Шибутани, Боброва и Соловьев, Степанова и Букин покажут произвольные танцы

    Теги сборная России результаты танцы на льду Гран-при Екатерина Боброва Дмитрий Соловьев сборная Канады сборная Франции сборная США сборная Чехии сборная Италии Поль Пуарье Александра Степанова Иван Букин сборная Турции Rostelecom Cup Майя Шибутани Алекс Шибутани Сергей Мозгов Пайпер Гиллес Рэйчел Парсонс Майкл Парсонс Марко Фабри Бетина Попова Шарлен Гиньяр Алиса Агафонова Альпер Учар Мари-Жад Лорьо Ромен Ле Гак Александр Синицын Николь Кузьмичева

    Сегодня на первом этапе Гран-при Rostelecom Cup в Москве дуэты представят произвольные танцы. После короткого лидируют американцы Майя и Алекс Шибутани, россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев – 2-е, Александра Степанова и Иван Букин – 3-и.

    Гран-при

    1-й этап

    Rostelecom Cup

    Москва, Россия

    Танцы на льду

    Начало произвольной программы – 15.45 по московскому времени, трансляция – на ТК «Матч! Арена»

    Первая разминка

    1. Алиса Агафонова — Альпер Учар (Турция)
    2. Николь Кузьмичева — Александр Синицын (Чехия)
    3. Мари-Жад Лорьо — Ромен Ле Гак (Франция)
    4. Бетина Попова — Сергей Мозгов (Россия)
    5. Рэйчел Парсонс — Майкл Парсонс (США)

    Вторая разминка

    6. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада)
    7. Шарлен Гиньяр — Марко Фабри (Италия)
    8. Екатерина Боброва — Дмитрий Соловьев (Россия)
    9. Майя Шибутани — Алекс Шибутани (США)
    10. Александра Степанова — Иван Букин (Россия)

    Положение после короткого танца

    1. Майя Шибутани — Алекс Шибутани (США) – 77,30
    2. Екатерина Боброва — Дмитрий Соловьев (Россия) – 76,33
    3. Александра Степанова — Иван Букин (Россия) – 71,32
    4. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) – 69,67
    5. Шарлен Гиньяр — Марко Фабри (Италия) – 68,99
    6. Бетина Попова — Сергей Мозгов (Россия) – 64,14
    7. Рэйчел Парсонс — Майкл Парсонс (США) – 59,41
    8. Мари-Жад Лорьо — Ромен Ле Гак (Франция) – 55,64
    9. Николь Кузьмичева — Александр Синицын (Чехия) – 54,39
    10. Алиса Агафонова — Альпер Учар (Турция) – 53,11

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