Rostelecom Cup. Шибутани, Боброва и Соловьев, Степанова и Букин покажут произвольные танцы
Сегодня на первом этапе Гран-при Rostelecom Cup в Москве дуэты представят произвольные танцы. После короткого лидируют американцы Майя и Алекс Шибутани, россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев – 2-е, Александра Степанова и Иван Букин – 3-и.
Гран-при
1-й этап
Rostelecom Cup
Москва, Россия
Танцы на льду
Начало произвольной программы – 15.45 по московскому времени, трансляция – на ТК «Матч! Арена»
Первая разминка
1. Алиса Агафонова — Альпер Учар (Турция)
2. Николь Кузьмичева — Александр Синицын (Чехия)
3. Мари-Жад Лорьо — Ромен Ле Гак (Франция)
4. Бетина Попова — Сергей Мозгов (Россия)
5. Рэйчел Парсонс — Майкл Парсонс (США)
Вторая разминка
6. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада)
7. Шарлен Гиньяр — Марко Фабри (Италия)
8. Екатерина Боброва — Дмитрий Соловьев (Россия)
9. Майя Шибутани — Алекс Шибутани (США)
10. Александра Степанова — Иван Букин (Россия)
Положение после короткого танца
1. Майя Шибутани — Алекс Шибутани (США) – 77,30
2. Екатерина Боброва — Дмитрий Соловьев (Россия) – 76,33
3. Александра Степанова — Иван Букин (Россия) – 71,32
4. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) – 69,67
5. Шарлен Гиньяр — Марко Фабри (Италия) – 68,99
6. Бетина Попова — Сергей Мозгов (Россия) – 64,14
7. Рэйчел Парсонс — Майкл Парсонс (США) – 59,41
8. Мари-Жад Лорьо — Ромен Ле Гак (Франция) – 55,64
9. Николь Кузьмичева — Александр Синицын (Чехия) – 54,39
10. Алиса Агафонова — Альпер Учар (Турция) – 53,11
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