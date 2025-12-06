0

Рапирист Кирилл Бородачев завоевал серебро на этапе Кубка мира в Японии

Рапирист Кирилл Бородачев завоевал серебро на этапе Кубка мира по фехтованию.

Российский рапирист Кирилл Бородачев стал вторым на этапе Кубка мира по фехтованию в Фукуоке (Япония).

В финале россиянин уступил представителю Гонконга Райану Чою.

Бородачев – серебряный призер чемпионата мира-2025 в личном турнире.

