Рапирист Кирилл Бородачев завоевал серебро на этапе Кубка мира в Японии
Рапирист Кирилл Бородачев завоевал серебро на этапе Кубка мира по фехтованию.
Российский рапирист Кирилл Бородачев стал вторым на этапе Кубка мира по фехтованию в Фукуоке (Япония).
В финале россиянин уступил представителю Гонконга Райану Чою.
Бородачев – серебряный призер чемпионата мира-2025 в личном турнире.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости