Рапирист Кирилл Бородачев завоевал серебро на этапе Кубка мира в Японии

Рапирист Кирилл Бородачев завоевал серебро на этапе Кубка мира по фехтованию.

Российский рапирист Кирилл Бородачев стал вторым на этапе Кубка мира по фехтованию в Фукуоке (Япония). В финале россиянин уступил представителю Гонконга Райану Чою. Бородачев – серебряный призер чемпионата мира-2025 в личном турнире.