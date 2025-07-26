🥈 Фехтование. Чемпионат мира-2025. Россиянки взяли серебро в командной шпаге, победила Франция

Россиянки взяли серебро в командной шпаге на чемпионате мира по фехтованию.

За команду выступили Яна Бекмурзова, Айзанат Муртазаева, Милен Бавуге Хабимана и Кристина Ясинская. Победу в финале одержала Франция. Чемпионат мира по фехтованию-2025 Тбилиси, Грузия Женщины Командная шпага Финал Франция – Россия – 41:32 Поединок за третье место Южная Корея – Италия – 37:31 1/2 финала Южная Корея – Россия – 35:45 1/4 финала Россия – США – 44:37 1/8 финала Израиль – Россия – 33:44 25 июля 1/16 финала Россия – Китай – 45:31 1/32 финала Россия – Кувейт – 45:20 Расписание чемпионата мира-2025 по фехтованию в Тбилиси