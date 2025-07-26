🥈 Фехтование. Чемпионат мира-2025. Россиянки взяли серебро в командной шпаге, победила Франция
Россиянки взяли серебро в командной шпаге на чемпионате мира по фехтованию.
За команду выступили Яна Бекмурзова, Айзанат Муртазаева, Милен Бавуге Хабимана и Кристина Ясинская.
Победу в финале одержала Франция.
Чемпионат мира по фехтованию-2025
Тбилиси, Грузия
Женщины
Командная шпага
Финал
Франция – Россия – 41:32
Поединок за третье место
Южная Корея – Италия – 37:31
1/2 финала
Южная Корея – Россия – 35:45
1/4 финала
Россия – США – 44:37
1/8 финала
Израиль – Россия – 33:44
25 июля
1/16 финала
Россия – Китай – 45:31
1/32 финала
Россия – Кувейт – 45:20
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
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