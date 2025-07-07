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CAS подтвердил версию чемпионки мира Тибюс о попадании допинга через поцелуй

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Всемирного антидопингового агентства (WADA) по делу французской фехтовальщицы Изауры Тибюс.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

В 2024 году трибунал Международной федерации фехтования (FIE) оправдал Тибюс, в чьей допинг-пробе нашли остарин. Спортсменка убедила арбитров в том, что вещество попало в ее организм путем сексуального контакта с мужем – тот без ведома супруги употреблял продукт с содержанием остарина. WADA не согласилось с этой версией и подавало апелляцию, настаивая на 4-летней дисквалификации для спортсменки.

Согласно новому релизу CAS, научно установлено, что доза остарина, аналогичная той, что принимал муж Тибюс, может оставить достаточное количество вещества в слюне для передачи через поцелуй. Также принят во внимание тот факт, что партнер Тибюс начал прием остарина 5 января 2024-го, а заражение происходило в течение девяти дней и имело кумулятивный эффект.

Таким образом, CAS постановил, что Тибюс не принимала запрещенное вещество умышленно и при этом не допустила халатности со своей стороны.

Тибюс 33 года, она чемпионка мира-2022 в индивидуальной рапире и серебряный призер Олимпиады-2020 в команде. Она замужем за фехтовальщиком Рэйсом Аймбоденом.

Допинг через секс: как это возможно и реально ли доказать? Разбираемся раз и навсегда

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: CAS
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Рэйс Аймбоден
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