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Великая о нейтральном статусе: «Ехать и выступать обязательно надо, нам нужен международный опыт. Если есть возможность, надо участвовать»

Великая считает, что нужно соглашаться на участие в турнирах под нейтральным флагом.

«Нейтральный статус? Ехать и выступать обязательно надо, нам нужен этот международный опыт, чтобы анализировать ситуацию по результатам.

Мир сейчас такой, непонятный, поэтому если есть возможность, надо обязательно участвовать, участвовать и еще раз участвовать. В этом будет конкуренция, в этом будет мотивация для спортсменов, тренеров и болельщиков.

Ждут ли нас иностранцы? Люди все разные, у всех разное мнение, но, в принципе, все международное сообщество расположено к нам очень благосклонно», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Odds.ru
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