Глава Федерации фехтования России Мамедов: «Главная цель – возврат наших спортсменов на международную арену»
25 января прошла отчетно-выборная конференция ФФР. Президентом организации был переизбран двукратный олимпийский чемпион Ильгар Мамедов.
Мамедов, в частности, назвал свою главную задачу на новый срок.
«Главная цель – возврат наших спортсменов на международную арену. Развитие – это результат. Если его нет – надо что-то делать. Если он есть – его нужно улучшать. Без международных соревнований этого достичь невозможно. Да, есть соревнования топ-уровня в нашей стране. Но это, как говорится, вариться в собственном соку.
И второе – организация нашего вида спорта. Современная тенденция направлена на развитие неполитических и некоммерческих видов спорта. Мы хотим, чтобы о фехтовании вспоминали не только во время Олимпиады, а всегда. Чтобы о нас говорили – это приведет желающих заниматься фехтованием в наш вид спорта», – заявил Мамедов.
Международная федерация фехтования (FIE) разрешает россиянам соревноваться в нейтральном статусе, но в то же время не допускала на турниры нескольких ведущих спортсменов сборной страны.
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