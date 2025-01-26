Глава Федерации фехтования России Мамедов: «Главная цель – возврат наших спортсменов на международную арену»

Глава Федерации фехтования России намерен добиться возвращения на мировую арену.

25 января прошла отчетно-выборная конференция ФФР. Президентом организации был переизбран двукратный олимпийский чемпион Ильгар Мамедов .

Мамедов, в частности, назвал свою главную задачу на новый срок.

«Главная цель – возврат наших спортсменов на международную арену. Развитие – это результат. Если его нет – надо что-то делать. Если он есть – его нужно улучшать. Без международных соревнований этого достичь невозможно. Да, есть соревнования топ-уровня в нашей стране. Но это, как говорится, вариться в собственном соку.

И второе – организация нашего вида спорта. Современная тенденция направлена на развитие неполитических и некоммерческих видов спорта. Мы хотим, чтобы о фехтовании вспоминали не только во время Олимпиады, а всегда. Чтобы о нас говорили – это приведет желающих заниматься фехтованием в наш вид спорта», – заявил Мамедов.

Международная федерация фехтования (FIE) разрешает россиянам соревноваться в нейтральном статусе, но в то же время не допускала на турниры нескольких ведущих спортсменов сборной страны.