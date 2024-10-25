Софья Великая: «Мы являемся спортивной державой. В стране у нас все время что-то происходит, мы адаптированные к стрессу»

Софья Великая назвала Россию спортивной державой.

«Мы являемся спортивной державой. Наши ценности - это спорт, достижения и люди. У нас очень талантливые люди!

В стране у нас все время что-то происходит, мы адаптированные к стрессу. Мы очень устойчивые, мотивированные, боремся с ленью. Такая жизнь, такие обстоятельства. Наши люди очень спортивные!» - сказала двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию.