Софья Великая: «Мы являемся спортивной державой. В стране у нас все время что-то происходит, мы адаптированные к стрессу»
Софья Великая назвала Россию спортивной державой.
«Мы являемся спортивной державой. Наши ценности - это спорт, достижения и люди. У нас очень талантливые люди!
В стране у нас все время что-то происходит, мы адаптированные к стрессу. Мы очень устойчивые, мотивированные, боремся с ленью. Такая жизнь, такие обстоятельства. Наши люди очень спортивные!» - сказала двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
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