Мамедов о допуске российских юниоров с флагом и гимном: «Очень важный шаг. Если в 2026 году сможем выступать под своим флагом, это здорово»

Ильгар Мамедов: допуск юниоров с флагом и гимном – большой и важный шаг.

Глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов отреагировал на рекомендацию Международного олимпийского комитета допускать российских юниоров на международные турниры с флагом и гимном страны.

«Это большой и очень важный шаг, этого ждали. В феврале первенство Европы среди кадетов, а в апреле первенство мира. Если в 2026 году сможем выступать под своим флагом – это здорово!

Контакт с международной федерации? Коммуникация есть, все на хорошем уровне. Даже по тем странам, где сложно получить визы. Международная федерация делает все, чтобы помочь нам», – сказал Мамедов.

