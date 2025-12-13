Мамедов о допуске российских юниоров с флагом и гимном: «Очень важный шаг. Если в 2026 году сможем выступать под своим флагом, это здорово»
Ильгар Мамедов: допуск юниоров с флагом и гимном – большой и важный шаг.
Глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов отреагировал на рекомендацию Международного олимпийского комитета допускать российских юниоров на международные турниры с флагом и гимном страны.
«Это большой и очень важный шаг, этого ждали. В феврале первенство Европы среди кадетов, а в апреле первенство мира. Если в 2026 году сможем выступать под своим флагом – это здорово!
Контакт с международной федерации? Коммуникация есть, все на хорошем уровне. Даже по тем странам, где сложно получить визы. Международная федерация делает все, чтобы помочь нам», – сказал Мамедов.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
