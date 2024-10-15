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Журова о Фетисове: «Никто не мешает ему в теории быть депутатом и президентом ОКР. Он достойный кандидат»

Светлана Журова считает, что Вячеслав Фетисов мог бы стать президентом ОКР.

Действующий глава ОКР Станислав Поздняков ранее объявил, что уйдет в отставку. Он занимает должность с 2018 года.

«У ОКР наверняка есть свое понимание. Мне всегда казалось, что эта организация не должна быть государственной.

Если новым главой будет чиновник, не уверена, что это хороший путь. Мне видится, что это должен быть человек из спорта.

Ирине Винер было бы непросто в силу того, что у нее и так много проектов разных. Да, она ушла с поста главы федерации гимнастики, поэтому это мог бы быть достойный вариант.

Вячеслав Фетисов тоже достойный кандидат. Никто не мешает ему в теории быть депутатом и президентом ОКР, я думаю, что это хороший вариант, я бы точно была не против.

Но вообще я думаю, что все удивятся тому, кто может занять этот пост», – сказала Депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoВячеслав Фетисов
logoСветлана Журова
logoИрина Винер
logoСтанислав Поздняков
ОКР
Государственная дума
Политика
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