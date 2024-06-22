Ильгар Мамедов: «На Играх БРИКС нет ограничений и глупостей, как на международных стартах. Ребята чувствуют себя свободно в нашей свободной стране»

Ильгар Мамедов заявил, что на Играх БРИКС спортсмены чувствуют себя свободными.

Президент Федерации фехтования России сравнил Игры БРИКС с турнирами под эгидой международных федераций.

«Даже если кто-то нейтральный выезжает, там это нельзя, то нельзя, нельзя показывать национальную принадлежность. Столько ограничений и глупостей, которых здесь, на Играх БРИКС, нет.

Здесь ребята ходят в форме сборной страны, ничего не стесняются и никуда не оглядываются. Ребята чувствуют себя свободно в нашей свободной стране», – сказал Мамедов.