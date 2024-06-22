Ильгар Мамедов: «На Играх БРИКС нет ограничений и глупостей, как на международных стартах. Ребята чувствуют себя свободно в нашей свободной стране»

Теги Ильгар Мамедов Федерация фехтования России Игры БРИКС Фехтование

Ильгар Мамедов заявил, что на Играх БРИКС спортсмены чувствуют себя свободными.

Президент Федерации фехтования России сравнил Игры БРИКС с турнирами под эгидой международных федераций.

«Даже если кто-то нейтральный выезжает, там это нельзя, то нельзя, нельзя показывать национальную принадлежность. Столько ограничений и глупостей, которых здесь, на Играх БРИКС, нет.

Здесь ребята ходят в форме сборной страны, ничего не стесняются и никуда не оглядываются. Ребята чувствуют себя свободно в нашей свободной стране», – сказал Мамедов.

7 комментариев
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Да здравует самая честная и правильная демократия. Игры брикс самые лучшие игры в мире. Россия самая свободная страна. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит наш спортсмен. А кто поедет на олимпиаду- предатель. И дышать вольно не сможет.
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Согласен, страна свободна. От хороших пенсий для стариков, от доступной медицины, от возможности открыто выразить своë мнение.
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Спортивные результаты на Играх БРИКС никого не интересуют, ибо те отнесены в разряд "глупостей"...
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Комедия))
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Мамедов ты кто вообще .болтун наверное
+2
0
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Ответ Александр Виноградов
Комедия))
траги
+1
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