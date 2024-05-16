Глава РУСАДА о министре спорта Дегтяреве: «Надеемся, наше сотрудничество принесет результат в виде самой эффективной в мире антидопинговой политики»

Теги РУСАДА Министерство спорта России Михаил Дегтярев Вероника Логинова Фехтование

В РУСАДА надеются на плодотворное сотрудничество с новым министром спорта.

14 мая президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Дегтярева министром спорта.

«В настоящее время РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) работает абсолютно независимо от министерства спорта. Я сейчас говорю прежде всего, конечно, об операционной независимости, то есть в своих действиях и в реализации наших основных функций мы никаким образом не зависим от министерства спорта.

С другой стороны, между министерством спорта и РУСАДА существовало и, я надеюсь, будет существовать плотное взаимодействие по ряду вопросов. Например, реализация образовательных программ, решение таких вопросов, как внесение изменений в ряд нормативных документов, так как РУСАДА не обладает полномочиями.

Естественно, здесь требуется помощь государственных органов, и мы ее регулярно получаем. Что касается смены министра, назначения нового министра спорта, мы, безусловно, поздравляем Михаила Владимировича.

К сожалению, пока не успели пообщаться лично, но надеемся на то, что наше сотрудничество будет очень плодотворным и принесет результат в виде самой эффективной в мире антидопинговой политики», – сказала гендиректор РУСАДА Вероника Логинова.

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6 комментариев
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Самая эффективная антидопинговая политика была. Пока в Сочи дырку в стене не нашли.
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Конечно принесёт. Или занесёт.
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научитесь делать ТИ спортсменам как во всём мире и всё будет хорошо. И Дегтярев не нужен будет
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Вообще-то слова русадовца о более лучшей эффективности звучат как-то стрёмно. Неужели он намекает, что мой лучший друг Миша Дегтярев распорядится, чтобы в пробирки под покровом ночной темноты подливали более качественную мочу, чем это было при прежнем руководстве, которое заранее припасенную подменную мочу пускало не на благо российского спорта, а по своей обычной привычке тоже коммуниздило, ибо в хозяйстве может пригодиться?
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Ну-ну...
Свежо предание....
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Ответ MikhaL
Самая эффективная антидопинговая политика была. Пока в Сочи дырку в стене не нашли.
Все знают, что эту дырку в стене проковырял Обама, чтобы коварно подменять кристально чистую Русскую Мочу своей отравленной.
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