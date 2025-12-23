Международная федерация фехтования допустила российских юниоров до соревнований с флагом страны
FIE допустила российских фехтовальщиков до юниорских соревнований с флагом .
Международная федерация фехтования (FIE) допустила российских юниоров до соревнований с флагом и гимном страны.
Об этом сообщил президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов. На взрослых турнирах спортсмены продолжают выступать в нейтральном статусе.
Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал федерациям отменить запрет на участие российских юниоров как в индивидуальных, так и командных дисциплинах.
Оттепель для нашего спорта: возвращают флаг, допускают игровиков, МОК отменил бан юношей
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости