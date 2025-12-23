Международная федерация фехтования допустила российских юниоров до соревнований с флагом страны

FIE допустила российских фехтовальщиков до юниорских соревнований с флагом .

Международная федерация фехтования (FIE) допустила российских юниоров до соревнований с флагом и гимном страны.

Об этом сообщил президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов. На взрослых турнирах спортсмены продолжают выступать в нейтральном статусе.

Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал федерациям отменить запрет на участие российских юниоров как в индивидуальных, так и командных дисциплинах.

