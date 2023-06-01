Тягачев об участии россиян в международных турнирах: «В конечном итоге все решать должно наше правительство. Потому что уже по-другому нельзя»

Теги Леонид Тягачев Олимпийская сборная России ОКР Политика Фехтование

Экс-глава ОКР оценил роль политики в допуске российских спортсменов к соревнованиям.

– Вы отметили, что влияние политики Америки и Европы давит на спортивные организации. Есть ли смысл тогда принимать участие в международных соревнованиях?

– Мы пришли к такому моменту, когда ни президент ОКР, ни министр не может ответить. Он думает, что он отвечает, а в конечном итоге все решать должно наше правительство. Потому что уже по-другому нельзя.

Мы уже втянулись в такое – и обложили нас уже со всех сторон. Неизвестно, какой флаг нам дадут, и неизвестно, о чем мы будем говорить дальше своим детям. Это ненормальное явление. Оно такое, что его надо временем пережить.

– Выступление под нейтральным флагом – это унижение или возможность?

– Это унижение, с одной стороны. А другая сторона – возможность принять участие. Конечно, все нормальные люди считают, что во всех делах мы должны руководствоваться законами нашей страны, где флаг должен быть. Наша задача – как можно быстрее вернуть наш российский флаг.

Но если мы примем решение выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом – нужно своими результатами доказать то, что мы российские и мы побеждаем, – сказал Леонид Тягачев.

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15 комментариев

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Social Indr
какое правительство? зачем это? это все придумки западного мира! все должен решать Царь! и ещё необходимо поднять вопрос о возврате к юлианскому календарю.
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Ярик01
Должно ли правительство решать за Медведева и Касаткину? А за Евлоева и Храмцова?
+8
-1
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Dizzod
да кому нужны их олимпиады, судьи куплены, соперники руку не жмут, ВАДА лютует. В России только регионов и народов, что любая Спартакиада международное соревнование. Вместо олимпийского огня можно использовать пасхальный.
+6
-1
+5
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Viks
«В конечном итоге все решать должно наше правительство." --- Ну, не всё, а хотя бы вопрос финансирования нейтралов. Даст им денег или нет? Вопрос висит в воздухе.
+3
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Viks
" ни президент ОКР, ни министр не могут ответить. Он думает, что он отвечает, а в конечном итоге только мумукает
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rdyabin@icloud.com
Просто бестолковый аморфный номенклатурный совок
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Igor Pivovarov
Имеешь совковую модель спортивной экономики (по факту квазисовковую, лишенную многих объективных преимуществ оригинала) - мучаешься вопросами, которые другие себе даже не понимают как можно задавать.
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Ярик01
Ответ Адекватник
Ну ты даешь. Чемпионат мира проводит организация. Например, IBU. Членами IBU являются федерации стран. Федерация биатлона РФ, (СБР,) например. Именно СБР получает или не получает приглашение от IBU участвовать в ЧМ. И именно СБР решает кто из спортменов поедет на ЧМ, в соовтетствии со своими критериями (ну, типа призовые места на ЧР). Так это работает по умолчанию.
Для отбора "по умолчанию" во многих олимпийских видах спорта не дают "выбор" своей федерации, но достаточно:
- выполнить квалификационные нормативы / даёт прямой допуск
- иметь квалификационный рейтинг
- занять ведущие места на определенных соревнованиях

А хрень про собственную "федерацию по видам спорта" не стоит писать, они должны быть независимые от государства, любое вмешательство со стороны государства в их решения влечёт наказание, вплоть до бана.
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Ярик01
Ответ Адекватник
в части участия в чемпионатах мира/на олимпиадах и пр? да, конечно. в части участия в любых коммерческих стартах - нет. все просто.
Почему "да, решать за них" в отношении чемпионатов мира?
Чем это не коммерческий старт, например. в биатлоне (20 тыс. евро за золото) или в легкой атлетике (70 тыс. долларов), а какой-то другой.
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Igor Pivovarov
И уже, и еще, и всегда.
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Павел Светлов
у правительства сейчас другие заботы: как бы жопу свою уберечь
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Viks
Путин сказал: "Леня, лечись и ни о чем не думай»
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Адекватник
Ответ Ярик01
Для отбора "по умолчанию" во многих олимпийских видах спорта не дают "выбор" своей федерации, но достаточно: - выполнить квалификационные нормативы / даёт прямой допуск - иметь квалификационный рейтинг - занять ведущие места на определенных соревнованиях А хрень про собственную "федерацию по видам спорта" не стоит писать, они должны быть независимые от государства, любое вмешательство со стороны государства в их решения влечёт наказание, вплоть до бана.
Еще раз. Есть простая иерархия. Мировая федерация - национальная федерация - региональные федерации. Спортсмены участвуют в чемпионатах области/края под эгидой региональной федерации. В национальных соревнования - под эгидой национальных федераций. В международных соревнованиях под эгидой международных федераций. Что тут непонятного для тебя? Если спортсмен выходит на чемпионат области - он уже автоматически попадает в эту иерархию. Он участвует в соревнованиях согласно регламенту областной федерации. И так далее. Если областная федерация чудит и нарушает регламент - ее может забанить национальная федерация. Если национальная федерация чудит - ее не пригласит к себе на старты мировая федерация. Так это и работает. Государство в лице минспорта является учредителем местных/национальных федераций во множестве стран. Никакого вмешательства тут нет. Вмешательство, это если соревнования выиграл спартак, а президент страны говорит: все фигня, отдадим победу цска потому что я за них болею. Вот такие федерации сразу банят.
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