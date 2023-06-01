Тягачев об участии россиян в международных турнирах: «В конечном итоге все решать должно наше правительство. Потому что уже по-другому нельзя»
Экс-глава ОКР оценил роль политики в допуске российских спортсменов к соревнованиям.
– Вы отметили, что влияние политики Америки и Европы давит на спортивные организации. Есть ли смысл тогда принимать участие в международных соревнованиях?
– Мы пришли к такому моменту, когда ни президент ОКР, ни министр не может ответить. Он думает, что он отвечает, а в конечном итоге все решать должно наше правительство. Потому что уже по-другому нельзя.
Мы уже втянулись в такое – и обложили нас уже со всех сторон. Неизвестно, какой флаг нам дадут, и неизвестно, о чем мы будем говорить дальше своим детям. Это ненормальное явление. Оно такое, что его надо временем пережить.
– Выступление под нейтральным флагом – это унижение или возможность?
– Это унижение, с одной стороны. А другая сторона – возможность принять участие. Конечно, все нормальные люди считают, что во всех делах мы должны руководствоваться законами нашей страны, где флаг должен быть. Наша задача – как можно быстрее вернуть наш российский флаг.
Но если мы примем решение выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом – нужно своими результатами доказать то, что мы российские и мы побеждаем, – сказал Леонид Тягачев.
- выполнить квалификационные нормативы / даёт прямой допуск
- иметь квалификационный рейтинг
- занять ведущие места на определенных соревнованиях
А хрень про собственную "федерацию по видам спорта" не стоит писать, они должны быть независимые от государства, любое вмешательство со стороны государства в их решения влечёт наказание, вплоть до бана.
Чем это не коммерческий старт, например. в биатлоне (20 тыс. евро за золото) или в легкой атлетике (70 тыс. долларов), а какой-то другой.
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