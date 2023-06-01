Тягачев об участии россиян в международных турнирах: «В конечном итоге все решать должно наше правительство. Потому что уже по-другому нельзя»

Экс-глава ОКР оценил роль политики в допуске российских спортсменов к соревнованиям.

– Вы отметили, что влияние политики Америки и Европы давит на спортивные организации. Есть ли смысл тогда принимать участие в международных соревнованиях?

– Мы пришли к такому моменту, когда ни президент ОКР, ни министр не может ответить. Он думает, что он отвечает, а в конечном итоге все решать должно наше правительство. Потому что уже по-другому нельзя.

Мы уже втянулись в такое – и обложили нас уже со всех сторон. Неизвестно, какой флаг нам дадут, и неизвестно, о чем мы будем говорить дальше своим детям. Это ненормальное явление. Оно такое, что его надо временем пережить.

– Выступление под нейтральным флагом – это унижение или возможность?

– Это унижение, с одной стороны. А другая сторона – возможность принять участие. Конечно, все нормальные люди считают, что во всех делах мы должны руководствоваться законами нашей страны, где флаг должен быть. Наша задача – как можно быстрее вернуть наш российский флаг.

Но если мы примем решение выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом – нужно своими результатами доказать то, что мы российские и мы побеждаем, – сказал Леонид Тягачев.