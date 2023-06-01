«То, что Мутко спрятался за моей спиной, – это было низко с его стороны». Тягачев о результатах России на Олимпиаде-2010 в Ванкувере

Теги Виталий Мутко Владимир Путин Леонид Тягачев Олимпийская сборная России ОКР Ванкувер-2010 Дмитрий Медведев Министерство спорта России Биатлон

Экс-глава ОКР высказался об ответственности Виталия Мутко за провал на Олимпиаде-2010.

Зимние Игры проходили в канадском Ванкувере, Россия заняла 11-е место в общем зачете с 15 медалями (3-5-7). Министром спорта РФ на тот момент был Виталий Мутко.

«Отвечает за Олимпиаду всегда министерство спорта или спорткомитет. Потому что только спорткомитет регулирует спортсменов и тренеров, выплачивает зарплату, проверяет. Олимпийский комитет только отправляет команду на Олимпиаду. То есть разные функции у Олимпийского комитета и министерства. 

То, что Виталий Леонтьевич спрятался за моей спиной, – это было низко с его стороны. Признался бы, что да, действительно, мы не сделали все для фигуристов, биатлонистов. Только одна у биатлонистов медаль была (в Ванкувере российские биатлонисты взяли 2 золота, 1 серебро и 1 бронзу – Sports.ru).

Дмитрий Медведев мне тогда не звонил, претензий никаких не высказывал. Мне позвонил только один человек – Владимир Путин. Он сказал: Леня, лечись и ни о чем не думай», – рассказал бывший президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев.

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16 комментариев

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rdyabin@icloud.com
Тягачев один из самых бездарных спортивных управленцев в истории. Чисто совковый номенклатурный никчемный свадебный генерал, перерезатель ленточек и подписыватель ничего не значащих бумажек.
Не хватило даже мозгов понять, что его и сделают крайним холуи похитрее и поближе плавающие к царю.
+22
-1
+21
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kokorinho
Про биатлонистов примечание,улыбнуло
+11
-1
+10
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just4test
Давно этого алкоголика из русского дома не было слышно
+7
0
+7
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Олег Цырулёв
Правильно. Для гос. чиновника есть две главных вещи: лечиться и ни о чём не думать. Всё легко и просто. Поэтому и имеем то, что имеем
+6
0
+6
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Ярик01
Ответ kokorinho
Про биатлонистов примечание,улыбнуло
Он просто помнит, что вторую медаль отобрали за паспорт крови Устюгова
+5
0
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Mbest77
Ждём коммент от Мутко: «I don’t pryatatsya on the back of the Tyagachev!”
+5
-1
+4
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Viks
"Олимпийский комитет только отправляет команду на Олимпиаду." ---- То есть сейчас он не нужен и его надо разогнать.
+3
0
+3
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haymaker
Ответ rdyabin@icloud.com
Тягачев один из самых бездарных спортивных управленцев в истории. Чисто совковый номенклатурный никчемный свадебный генерал, перерезатель ленточек и подписыватель ничего не значащих бумажек. Не хватило даже мозгов понять, что его и сделают крайним холуи похитрее и поближе плавающие к царю.
можно подставить любую фамилию вместо него, будет правдой
+2
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Yurij Zhemchuzhnikov
Через четыре года вышел из-за спины и показал себя во всей красе .
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imaxim
Вообще-то как раз биатлон выступил более-менее. Но начинали тоже плохо. После связки и ИГ не было ни одной медали, но потом исправились.
Лыжи зато выступили кошмарно просто в дистанционных гонках, особенно женщины. Тихий ужас был. Эстафеты были провалены напрочь.

В фигурном катании - сами виноваты, что все пролюбили, на советском багаже доехали до Турина, а дальше почти голяк. Ещё и Линичук какую-то жесть поставила Домниной в произвольном танце и действующие чемпионы мира еле-еле встали третьими. Но уже через цикл ситуация была иной.

Самое жёсткое поражение было в хоккее, пожалуй
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goshforever
Тягачев - какой-то пародийный жулик из 90х по воспоминаниям. А ля Колосков, только совсем уж бесхребетный
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АГОШКИН Алексей
Ведь сказали ему лечись,а он и не подумал.хотя обоим нужно было лечиться!!!
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гилберт
Близко! Но низко!
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Адекватник
Тягачев не совсем прав. Мутко был минспорта с середины 2008 года. Подготовка к Олимпиаде 2010 начинается еще в 2003-2004 годах. По серьезному если. Ответственность за Ванкувер - на Фетисове. Вот кто совершенно отвратительно управлял спортом.
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Viks
Он сказал: Леня, лечись и ни о чем не думай» --- А Тягачев не лечится.
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dimonivanov
пусть лучше про 2002 расскажет
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