«То, что Мутко спрятался за моей спиной, – это было низко с его стороны». Тягачев о результатах России на Олимпиаде-2010 в Ванкувере

Экс-глава ОКР высказался об ответственности Виталия Мутко за провал на Олимпиаде-2010.

Зимние Игры проходили в канадском Ванкувере, Россия заняла 11-е место в общем зачете с 15 медалями (3-5-7). Министром спорта РФ на тот момент был Виталий Мутко.

«Отвечает за Олимпиаду всегда министерство спорта или спорткомитет. Потому что только спорткомитет регулирует спортсменов и тренеров, выплачивает зарплату, проверяет. Олимпийский комитет только отправляет команду на Олимпиаду. То есть разные функции у Олимпийского комитета и министерства.

То, что Виталий Леонтьевич спрятался за моей спиной, – это было низко с его стороны. Признался бы, что да, действительно, мы не сделали все для фигуристов, биатлонистов. Только одна у биатлонистов медаль была (в Ванкувере российские биатлонисты взяли 2 золота, 1 серебро и 1 бронзу – Sports.ru).

Дмитрий Медведев мне тогда не звонил, претензий никаких не высказывал. Мне позвонил только один человек – Владимир Путин. Он сказал: Леня, лечись и ни о чем не думай», – рассказал бывший президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев.