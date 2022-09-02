«Накопилось много вопросов. Спортсмены не должны быть в информационном вакууме – достаточно их изоляции на международном уровне». Великая о заседании в ОКР

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая рассказала об участии в заседании комиссии спортсменов ОКР, которое пройдет 15 сентября.

– На самом деле повестка очень широкая. У спортсменов накопилось много вопросов, связанных с тренировочным процессом и соревновательной деятельностью в условиях введенных санкций.

15 сентября их можно будет задать руководителям нашего спорта, а также общероссийских спортивных федераций, которых мы обязательно пригласим на заседание комиссии.

Чем больше актуальных вопросов и тем удастся обсудить, тем лучше. Сейчас как никогда важна обратная связь. Спортсмены не должны находиться в информационном вакууме, достаточно того, что большинство из них столкнулось с изоляцией на международном уровне.

И, конечно, мы рассчитываем, прежде всего, на практическую пользу от нашего мероприятия. Просто поговорить можно и по телефону.

– У предстоящего заседания комиссии спортсменов ОКР расширенный статус. Что это означает?

– В нем примут участие наши белорусские коллеги. Комиссии спортсменов ОКР и НОК Беларуси тесно сотрудничают, у нас налажено конструктивное общение, и это очень приятно.

В апреле нынешнего года мы уже встречались на площадке в Минске, где обсудили текущую «дорожную карту». Впереди новая встреча, которая, я уверена, получится очень информативной и полезной для всех заинтересованных сторон, – рассказала Великая.