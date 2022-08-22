«Сейчас Великая занимается здоровьем. Если нас допустят до международных стартов, она должна быть готова физически». Тренер саблистки о подготовке к отбору на Париж-2024

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая будет готовиться к отборочным стартам на Олимпиаду-2024 в Париже.

Об этом сообщил личный тренер спортсменки Дмитрий Глотов.

«Сейчас Соня занимается здоровьем, занимается ОФК, находится в тренинге. Поскольку скоро нас ожидает сезон, который должен стать отборочным сезоном на Олимпийские игры в Париже.

Если нас все-таки допустят до международных стартов, она должна быть готова физически. И уже с сентября она начнет получать индивидуальные уроки, будем заниматься с ней в Новогорске», – заявил Глотов.

Великая трижды становилась серебряным призером Олимпиад (2012, 2016, 2020) в индивидуальных соревнованиях саблистов. На двух последних летних Играх она также выигрывала золото в командных турнирах.