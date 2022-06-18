Европейская конфедерация фехтования не стала приостанавливать членство России и Беларуси

Европейская конфедерация фехтования не приняла предложение о приостановке членства федераций фехтования России и Беларуси, сообщает пресс-служба Федерации фехтования России (ФФР).

Предложение внести изменения в устав, позволяющие исключить или приостановить членство какой-либо национальной федерации, выдвинули Дания, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония.

«В том случае, если бы конгресс санкционировал изменения в уставе ЕКФ, эти страны предлагали немедленно приостановить членство в Европейской конфедерации федераций фехтования России и Беларуси.

Однако большинством голосов конгресс ЕКФ не принял эти предложения. Таким образом, федерации фехтования России и Беларуси продолжают оставаться членами Европейской конфедерации фехтования», – сообщается на сайте ФФР.