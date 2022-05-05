Ушел из жизни экс-глава Федерации фехтования России Юрий Бычков

Заслуженный тренер России, бывший президент фехтования России (ФФР) Юрий Бычков умер в возрасте 82 лет.

Об этом сообщил четырехкратный олимпийский чемпион, глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

«На протяжении без малого 50 лет Юрий Михайлович работал в фехтовании и возглавлял разные ее направления. Кроме этого, он был профессором и ученым в области спорта, автором более 30 научных работ по методике обучения фехтованию.

Спасибо вам за все, что вы сделали для мира фехтования. Вечная память!» – написал Поздняков в телеграм-канале.