Шпажистка Колобова: «У нас непростой вид спорта – не футбол, не баскетбол, и есть определенная сложность удержать ребенка в спорте, а не просто обучить его навыкам»

Российская шпажистка Виолетта Колобова высказалась о важности молодежного спорта на фоне отстранений россиян от соревнований.

«Молодежи сейчас будет сложно расти, но мы можем максимально стараться передавать свой опыт за счет совместных тренировок, бесед.

Да, пусть не все готовы слушать, и достаточно вспомнить себя в их возрасте, чтобы это понять, но многие из нас с удовольствием подскажут, научат, поделятся своими секретами.

Главное – не оставлять любимое дело, верить в лучшее и в любой момент быть готовыми выйти на дорожку, ведь если мы будем не готовы, как мы можем бороться и побеждать?

Важно учить ребенка, когда ты сам хорошо понимаешь фехтование. У нас непростой вид спорта – это не футбол, не баскетбол, это индивидуальный вид спорта, и есть определенная сложность именно удержать ребенка в спорте, а не просто обучить его навыкам», – отметила Колобова.