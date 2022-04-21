Шпажистка Андрюшина о дисквалификации: «Эта история многому меня научила. Но все выводы я бы хотела оставить при себе, это касается моего поведения и отношения»

Чемпионка мира 2013 года в командной шпаге Татьяна Андрюшина рассказала о своем возвращении в спорт после дисквалификации.

Ранее спортсменка была отстранена от сборной на полгода за нарушение режима при подготовке к Олимпиаде в Токио.

– Смотрите, я могу говорить об этом, но не хотела бы комментировать чьи-то слова или версии. Да, была неприятная ситуация, я очень сильно переживала в то время. Но в какой-то момент приняла решение, что нужно вернуться, что я готова дальше бороться, выходить на дорожку, доказывать. И все, что прошло, забыла как страшный сон. И начала с чистого листа.

– Что там все-таки случилось? Было две точки зрения (о проблемах с алкоголем и нарушении санитарных норм на фоне эпидемии ковида – Sports.ru)…

– Какой смысл сейчас вспоминать об этом? История. И у меня не было каких-то проблем, чтобы вернуться. Что касается чьих-то слов, тогда произнесенных… Повторю, я все это уже забыла. И хочется, чтобы все остальные – тоже. Поскорее.

– Как вы поддерживали форму во время отстранения?

– Тренировалась самостоятельно. Несмотря на то, что была в «ссылке», поддерживала форму как могла. Поэтому-то, когда вышла, была абсолютно готова ко всему. Никаких провалов не было.

– Прессу в тот момент читали?

– Конечно. Потому что нужно было скорее решать вопрос, я очень хотела поехать на Олимпиаду. Я же боролась именно за это. Но когда вопрос с Токио был решен, смысла уже никакого не было. Поэтому уже не думала об этом и новости читать перестала.

– Вы к какому-то решению для себя пришли?

– Да, я сделала много выводов для себя. Более того, нашла даже положительные моменты во всей этой истории, она многому меня научила. Но все эти выводы я бы хотела оставить при себе, они слишком личные: это касается меня, моего поведения, моего отношения, – рассказала 31-летняя спортсменка.

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