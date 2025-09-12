Два человека погибли в результате обрыва канатной дороги на Эльбрусе

Два человека погибли в результате аварии на канатной дороге на Эльбрусе.

Об этом сообщил глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков.

«К сожалению, вынужден сообщить о том, что на горе Эльбрус в результате аварии на однокресельной канатной дороге (эксплуатант – частная компания ООО «МКД Эльбрус») погибли 2 человека.

Спасатели работают на месте происшествия, осуществляется эвакуация тел погибших. На настоящий момент информации о пострадавших нет.

Предварительно причина аварии – сход троса с ролика одной из опор. Все обстоятельства случившегося будут установлены соответствующими органами. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», – написал Коков в телеграм-канале.