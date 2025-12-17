Международная федерация скалолазания может допустить российских спортсменов на турниры в 2026 году

Российские скалолазы могут вернуться на иностранные турниры в 2026-м.

Международная федерация скалолазания может допустить российских спортсменов на иностранные турниры в 2026 году.

«Международные соревнования – это то, ради чего спортсмены тренируются. Сейчас у нас появился шанс на то, что со следующего года мы сможем там выступать в нейтральном статусе. Сейчас мы выясняем определенные тонкости. Международная федерация не очень охотно, но идет нам навстречу.

Конечно, за время отстранения мы продолжали международное сотрудничество и получили определенный опыт выступлений. Нас приглашали в Турцию, Израиль, Китай, Индию, мы ездили на сборы в Индонезию. Мы сами проводили целый ряд соревнований в России. Сотрудничество с другими странами у нас есть, процесс идет», – рассказал президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков.