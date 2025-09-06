На Эльбрусе пропал альпинист из Беларуси

На Эльбрусе ищут альпиниста из Беларуси.

Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По информации источника, турист из Беларуси прибыл в Кабардино-Балкарию, чтобы подняться на вершину Терсколак в юго-восточном отроге Эльбруса на высоте 3800 метров. Свой поход он не зарегистрировал.

В ГУ МЧС Кабардино-Балкарии сообщили, что турист перестал выходить на связь со среды, на его поиски выдвинулись спасатели.

МИД Беларуси взял на особый контроль ситуацию с пропавшим альпинистом, сообщает «Р-Спорт».