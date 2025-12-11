Названы лауреаты «Стального ангела» – главной женской награды России в области альпинизма

Названы лауреаты премии «Стальной ангел» в альпинизме.

Федерация альпинизма России определилась с лауреатами премии «Стальной ангел» – главной женской награды в стране в области альпинизма.

В номинации «Стиль» победила красноярская связка – Галина Терентьева и Дарья Серюпова. Девушки прошли полностью свободным лазаньем европейский маршрут «Киргизская улыбка» на Желтую стену (3700м) в Каравшине.

Приз за «Скорость» получили Инна Кравченко и Татьяна Щекинова – за пик Асан (4230 м, Каравшин) по маршруту Погорелова. Девушки прошли его без обработки, по большей части свободным лазаньем и в рекордное для женских команд время – за два дня.

«Высота» досталась Наталье Белянкиной, которая в составе смешанной команды прошла новую линию на восьмитысячник Манаслу – без шерпов, группы поддержки, перил и кислорода.

Номинацию «Проводник», где оцениваются лучшие гиды, выиграла Ольга Лукашенко. За последний год совершила с коммерческими группами множество успешных восхождений по всему миру.

«Новизна» – главная премия «Стального ангела» будет вручена команде Санкт-Петербурга, в которую входили Ольга Падучева, Оксана Кочубей, Надежда Пильщикова и Надежда Мужикина. За прохождение новой линии на пик Айрис в долине Мияр в Индийских Гималаях – маршрут «Карма». Было отмечено качество восхождения – «красиво, чисто, без использования бурения и болтов, с минимальным воздействием на гору и вмешательством в структуру маршрута, продемонстрировав уважение к горе и будущим восходителям».