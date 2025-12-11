  • Спортс
  • Экстрим
  • Новости
  • Названы лауреаты «Стального ангела» – главной женской награды России в области альпинизма
0

Названы лауреаты «Стального ангела» – главной женской награды России в области альпинизма

Названы лауреаты премии «Стальной ангел» в альпинизме.

Федерация альпинизма России определилась с лауреатами премии «Стальной ангел» – главной женской награды в стране в области альпинизма.

В номинации «Стиль» победила красноярская связка – Галина Терентьева и Дарья Серюпова. Девушки прошли полностью свободным лазаньем европейский маршрут «Киргизская улыбка» на Желтую стену (3700м) в Каравшине.

Приз за «Скорость» получили Инна Кравченко и Татьяна Щекинова – за пик Асан (4230 м, Каравшин) по маршруту Погорелова. Девушки прошли его без обработки, по большей части свободным лазаньем и в рекордное для женских команд время – за два дня.

«Высота» досталась Наталье Белянкиной, которая в составе смешанной команды прошла новую линию на восьмитысячник Манаслу – без шерпов, группы поддержки, перил и кислорода.

Номинацию «Проводник», где оцениваются лучшие гиды, выиграла Ольга Лукашенко. За последний год совершила с коммерческими группами множество успешных восхождений по всему миру.

«Новизна» – главная премия «Стального ангела» будет вручена команде Санкт-Петербурга, в которую входили Ольга Падучева, Оксана Кочубей, Надежда Пильщикова и Надежда Мужикина. За прохождение новой линии на пик Айрис в долине Мияр в Индийских Гималаях – маршрут «Карма». Было отмечено качество восхождения – «красиво, чисто, без использования бурения и болтов, с минимальным воздействием на гору и вмешательством в структуру маршрута, продемонстрировав уважение к горе и будущим восходителям».

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Альпинизм
Федерация альпинизма России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Экстрим в Telegram
Материалы по теме
Альпинистка Пекова: «В горах невозможно держать пост, там нужна энергия. Но важно возместить его в другой, более благоприятный месяц»
27 ноября, 07:22
Альпинистка Пекова: «Человек, который собирается на опасную гору, должен сам проконтролировать процесс. Все риски берутся на себя»
27 ноября, 07:10
Как научиться правильно дышать, и что это даст. Интервью с врачом, который написал книгу о дыхании
18 ноября, 15:25
Главные новости
Альпинистка Пекова: «В горах невозможно держать пост, там нужна энергия. Но важно возместить его в другой, более благоприятный месяц»
27 ноября, 07:22
Альпинистка Пекова: «Человек, который собирается на опасную гору, должен сам проконтролировать процесс. Все риски берутся на себя»
27 ноября, 07:10
Армрестлинг. East vs West 20. Лалетин разгромил Кадоретта, Чаффи одолел Сагова, Дадикян победил Яблонски, другие результаты
1 ноября, 23:44
Украинские роллер-фристайлистки сфотографировались с россиянкой на пьедестале чемпионата Европы
1 ноября, 18:52Фото
Российских альпинистов могут номинировать на мировую премию «Золотой ледоруб»
29 октября, 06:40
«Кинопоиск» покажет турнир по армрестлингу «АРМАТУРА-11»
28 октября, 12:07
«Никакой критической ситуации нет и не было. Подняли излишний ажиотаж». Пятницин о группе российских альпинистов на Манаслу
25 октября, 11:09
Федор Конюхов о Путине: «Такого президента-спортсмена, как Владимир Владимирович, больше нет. Он понимает, что страна не может быть без спорта, культуры, науки»
7 октября, 16:15
Российские альпинисты не пострадали из-за плохой погоды на Эвересте
6 октября, 08:58
Группа из 350 альпинистов, застрявших на Эвересте, спустилась с горы
6 октября, 06:51
Ко всем новостям
Последние новости
Группа туристов из Москвы попала под камнепад на Эльбрусе
2 сентября, 10:48
Компания Paramount приобрела права на документальный фильм о российском фридайвере Алексее Молчанове
13 ноября 2024, 16:46
Цыпленков о бойцах MMA в армрестлинге: «Почему бы нет. Думаю, для Емельяненко это не проблема, заинтересовать только надо»
21 июля 2024, 14:13
Лалетин – на вопрос о конкуренции с Леваном: «Только этим и живу»
5 июля 2024, 06:58
Леван об East vs West 13: «В долгом матче на выносливость, думаю, у Морозова больше шансов. Либо Лалетин сделает все быстро и победит»
3 июля 2024, 12:03
Лалетин об армфайте с Морозовым: «Думаю, мне он будет удобен как соперник»
3 июля 2024, 10:37
тест
17 июня 2024, 18:27
На «Игора Драйв» прошел 3-й этап Кубка Санкт-Петербурга по дрифту
17 августа 2023, 07:20
Чемпионат России по самокату 2022 состоится в Москве уже в это воскресенье
20 сентября 2022, 13:40Реклама
В Москве пройдет профильная конференция, посвященная развитию индустрии скалолазания – Climb Summit
15 марта 2022, 08:39Друзья сайта