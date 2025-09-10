  • Спортс
  • Экстрим
  • Новости
  • Российские альпинисты не стали отменять поездку в Непал из-за беспорядков в этой стране
1

Российские альпинисты не стали отменять поездку в Непал из-за беспорядков в этой стране

Российские альпинисты не стали отменять экспедицию из-за беспорядков в Непале.

Россияне планируют подняться на одну из горных вершин. Сейчас группа находится в Дубае и ожидает открытия аэропорта в Катманду. Вице-президент Федерации альпинизма России (ФАР) Александр Пятницин заявил, что задержка не является критичной.

«Команда Андрея Васильева по-прежнему находится в Дубае и ожидает вылета в Непал. По предварительной информации, аэропорт страны будет открыт в 00:00 11 сентября. Я постоянно нахожусь на связи с ними и с сотрудниками нашего посольства в этой стране.

Настроение у ребят хорошее, и речи о том, чтобы свернуть экспедицию, не идет. Время у них еще есть, такая задержка абсолютно не критична.

Сроки проведения экспедиции обычно составляют полтора-два месяца. Обычно довольно большая временная дельта закладывается на акклиматизацию, неблагоприятные для восхождения метеоусловия и какие-либо неожиданности. Вот такая неожиданность и произошла. Возвращение ребят планируется в конце октября», – сообщил Пятницин.

Массовые протесты в Непале начались 8 сентября после блокировки правительством многих популярных социальных сетей. По состоянию на 10 сентября известно о 22 погибших в ходе столкновений с полицией. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
Альпинизм
Политика
Александр Пятницин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Экстрим в Telegram
Материалы по теме
Журова о Володине, перешедшем в Германию: «Тут спортсмена сложно осудить. Он меняет гражданство не по политическим мотивам, а потому что хочет реализовать себя»
538 минут назад
Кремлев о встрече с Ротенбергом: «Хоккей и бокс – это всегда рядом. Роман рассказал, что в «Красной Машине Юниор» дети-хоккеисты работают в боксерском зале. Меня это радует»
5сегодня, 08:14
Дэйли об участии России в Кубке мира-2028: «Право голоса будут иметь не только НХЛ и профсоюз игроков, но и федерации стран-участниц. С 2022 года ситуация особо не изменилась»
6сегодня, 03:22
Главные новости
Российские альпинисты не отменили поездку в Непал на фоне беспорядков в стране
3вчера, 12:45
«Подготовка нужна самая серьезная – 5-6 лет минимум». Альпинист Киселев о восхождениях на пик Победы
вчера, 08:08
На Эльбрусе нашли и эвакуировали тело погибшего белорусского альпиниста
17 сентября, 16:48
Армрестлинг. «АРМАТУРА-10». Пайзулаев победил Магомедова, Токарев уступил Червову, Шамей одолел Цориева, другие результаты
26 сентября, 16:45
На Эльбрусе пропал альпинист из Беларуси
6 сентября, 14:55
Сергей Мельников, пропавший на хребте Аибга, найден живым
6 сентября, 12:47
В Киргизии могут обязать альпинистов получать разрешения на высокие восхождения
184 сентября, 15:44
Вертолетный облет не дал результатов в поисках Мельникова, пропавшего на хребте Аибга
4 сентября, 09:19
Вице-президент ФАР о том, что Боня сообщила про смерть Наговициной: «Виктория немного превысила свои возможности. Это ее частное мнение»
3 сентября, 19:47
Вице-президент федерации альпинизма: «Спасатели продолжают поиски Мельникова. Но это не тот человек, про которого пишут, что он альпинист высокой квалификации»
3 сентября, 10:57
Ко всем новостям
Последние новости
Группа туристов из Москвы попала под камнепад на Эльбрусе
2 сентября, 10:48
Компания Paramount приобрела права на документальный фильм о российском фридайвере Алексее Молчанове
113 ноября 2024, 16:46
Цыпленков о бойцах MMA в армрестлинге: «Почему бы нет. Думаю, для Емельяненко это не проблема, заинтересовать только надо»
21 июля 2024, 14:13
Лалетин – на вопрос о конкуренции с Леваном: «Только этим и живу»
15 июля 2024, 06:58
Леван об East vs West 13: «В долгом матче на выносливость, думаю, у Морозова больше шансов. Либо Лалетин сделает все быстро и победит»
3 июля 2024, 12:03
Лалетин об армфайте с Морозовым: «Думаю, мне он будет удобен как соперник»
13 июля 2024, 10:37
тест
17 июня 2024, 18:27
На «Игора Драйв» прошел 3-й этап Кубка Санкт-Петербурга по дрифту
17 августа 2023, 07:20
Чемпионат России по самокату 2022 состоится в Москве уже в это воскресенье
20 сентября 2022, 13:40Реклама
В Москве пройдет профильная конференция, посвященная развитию индустрии скалолазания – Climb Summit
15 марта 2022, 08:39Друзья сайта