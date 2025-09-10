Российские альпинисты не стали отменять поездку в Непал из-за беспорядков в этой стране

Российские альпинисты не стали отменять экспедицию из-за беспорядков в Непале.

Россияне планируют подняться на одну из горных вершин. Сейчас группа находится в Дубае и ожидает открытия аэропорта в Катманду. Вице-президент Федерации альпинизма России (ФАР) Александр Пятницин заявил, что задержка не является критичной.

«Команда Андрея Васильева по-прежнему находится в Дубае и ожидает вылета в Непал. По предварительной информации, аэропорт страны будет открыт в 00:00 11 сентября. Я постоянно нахожусь на связи с ними и с сотрудниками нашего посольства в этой стране.

Настроение у ребят хорошее, и речи о том, чтобы свернуть экспедицию, не идет. Время у них еще есть, такая задержка абсолютно не критична.

Сроки проведения экспедиции обычно составляют полтора-два месяца. Обычно довольно большая временная дельта закладывается на акклиматизацию, неблагоприятные для восхождения метеоусловия и какие-либо неожиданности. Вот такая неожиданность и произошла. Возвращение ребят планируется в конце октября», – сообщил Пятницин.

Массовые протесты в Непале начались 8 сентября после блокировки правительством многих популярных социальных сетей. По состоянию на 10 сентября известно о 22 погибших в ходе столкновений с полицией.