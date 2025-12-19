С 1 по 6 марта состоится международный фестиваль фридайвинга «Под лед Байкала». Швейцарец Брудерер пойдет на рекорд по погружению без гидрокостюма

В марте пройдет фестиваль фридайвинга «Под лед Байкала».

Третий международный фестиваль фридайвинга «Под лед Байкала» пройдет с 1 по 6 марта.

Соревнования примет поселок Листвянка Иркутской области. Планируется, что в фестивале примут участие спортсмены из России, Хорватии, Венгрии и Швейцарии. Мастер-классы проведут многократный рекордсмен мира Алексей Молчанов, чемпион мира Витомир Маричич и другие.

Также в рамках фестиваля запланировано выступление швейцарского фридайвера Вальдемара Брудерера. В феврале-2025 он установил рекорд Гиннесса, нырнув на глубину 56 метров под лед Плаун-да-Лей (Швейцария) без ласт и гидрокостюма.

3 марта 2026-го Брудерер совершит попытку нового мирового рекорда на Байкале.

«Благодарен Федерации фридайвинга за приглашение на фестиваль «Под лед Байкала». Впервые в жизни я еду на Байкал и уже сейчас начинаю серьезную подготовку к этому мощному вызову.

Моя цель – мировой рекорд по нырянию в глубину под лед без гидрокостюма. Это не просто погружение – это встреча с Байкалом и силой природы», – сказал швейцарец.

