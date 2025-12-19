  • Спортс
  • Экстрим
  • Новости
  • С 1 по 6 марта состоится международный фестиваль фридайвинга «Под лед Байкала». Швейцарец Брудерер пойдет на рекорд по погружению без гидрокостюма
0

С 1 по 6 марта состоится международный фестиваль фридайвинга «Под лед Байкала». Швейцарец Брудерер пойдет на рекорд по погружению без гидрокостюма

В марте пройдет фестиваль фридайвинга «Под лед Байкала».

Третий международный фестиваль фридайвинга «Под лед Байкала» пройдет с 1 по 6 марта.

Соревнования примет поселок Листвянка Иркутской области. Планируется, что в фестивале примут участие спортсмены из России, Хорватии, Венгрии и Швейцарии. Мастер-классы проведут многократный рекордсмен мира Алексей Молчанов, чемпион мира Витомир Маричич и другие.

Также в рамках фестиваля запланировано выступление швейцарского фридайвера Вальдемара Брудерера. В феврале-2025 он установил рекорд Гиннесса, нырнув на глубину 56 метров под лед Плаун-да-Лей (Швейцария) без ласт и гидрокостюма.

3 марта 2026-го Брудерер совершит попытку нового мирового рекорда на Байкале.

«Благодарен Федерации фридайвинга за приглашение на фестиваль «Под лед Байкала». Впервые в жизни я еду на Байкал и уже сейчас начинаю серьезную подготовку к этому мощному вызову.

Моя цель – мировой рекорд по нырянию в глубину под лед без гидрокостюма. Это не просто погружение – это встреча с Байкалом и силой природы», – сказал швейцарец.

«Никогда не ныряла в гидрокостюме». 122 метра подо льдом Байкала – в купальнике

Новый рекорд по задержке дыхания – 29 минут 3 секунды. Как?!

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спортс’’
Фридайвинг
Алексей Молчанов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Экстрим в Telegram
Материалы по теме
Как научиться правильно дышать, и что это даст. Интервью с врачом, который написал книгу о дыхании
18 ноября, 15:25
«Никогда не ныряла в гидрокостюме». 122 метра подо льдом Байкала – в купальнике
27 марта, 14:20
Фридайвер Екатерина Некрасова установила новый мировой рекорд. Спортсменка проплыла 122 метра подо льдом Байкала
21 марта, 19:30
Главные новости
Международная федерация скалолазания может допустить российских спортсменов на турниры в 2026 году
17 декабря, 06:40
Альпинистка Пекова: «В горах невозможно держать пост, там нужна энергия. Но важно возместить его в другой, более благоприятный месяц»
27 ноября, 07:22
Альпинистка Пекова: «Человек, который собирается на опасную гору, должен сам проконтролировать процесс. Все риски берутся на себя»
27 ноября, 07:10
Армрестлинг. East vs West 20. Лалетин разгромил Кадоретта, Чаффи одолел Сагова, Дадикян победил Яблонски, другие результаты
1 ноября, 23:44
Украинские роллер-фристайлистки сфотографировались с россиянкой на пьедестале чемпионата Европы
1 ноября, 18:52Фото
Российских альпинистов могут номинировать на мировую премию «Золотой ледоруб»
29 октября, 06:40
«Кинопоиск» покажет турнир по армрестлингу «АРМАТУРА-11»
28 октября, 12:07
«Никакой критической ситуации нет и не было. Подняли излишний ажиотаж». Пятницин о группе российских альпинистов на Манаслу
25 октября, 11:09
Федор Конюхов о Путине: «Такого президента-спортсмена, как Владимир Владимирович, больше нет. Он понимает, что страна не может быть без спорта, культуры, науки»
7 октября, 16:15
Российские альпинисты не пострадали из-за плохой погоды на Эвересте
6 октября, 08:58
Ко всем новостям
Последние новости
Названы лауреаты «Стального ангела» – главной женской награды России в области альпинизма
11 декабря, 15:58
Группа туристов из Москвы попала под камнепад на Эльбрусе
2 сентября, 10:48
Компания Paramount приобрела права на документальный фильм о российском фридайвере Алексее Молчанове
13 ноября 2024, 16:46
Цыпленков о бойцах MMA в армрестлинге: «Почему бы нет. Думаю, для Емельяненко это не проблема, заинтересовать только надо»
21 июля 2024, 14:13
Лалетин – на вопрос о конкуренции с Леваном: «Только этим и живу»
5 июля 2024, 06:58
Леван об East vs West 13: «В долгом матче на выносливость, думаю, у Морозова больше шансов. Либо Лалетин сделает все быстро и победит»
3 июля 2024, 12:03
Лалетин об армфайте с Морозовым: «Думаю, мне он будет удобен как соперник»
3 июля 2024, 10:37
тест
17 июня 2024, 18:27
На «Игора Драйв» прошел 3-й этап Кубка Санкт-Петербурга по дрифту
17 августа 2023, 07:20
Чемпионат России по самокату 2022 состоится в Москве уже в это воскресенье
20 сентября 2022, 13:40Реклама