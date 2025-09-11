0

Российские альпинисты планируют сегодня вылететь из Дубая в Катманду

Российские альпинисты планируют сегодня вылететь в столицу Непала – Катманду.

Группа альпинистов не стала отменять запланированную поездку в Непал на фоне беспорядков и волнений в этой стране, которые начались 8 сентября. Накануне международный аэропорт в Катманду возобновил работу. 

«Наши альпинисты пока еще не вылетели в Непал, но готовятся к отлету. Планируется, что сегодня они отправятся из города Дубай в Катманду», –  сообщил вице-президент Федерации альпинизма России (ФАР) Александр Пятницин.

Возвращение спортсменов в Россию намечено на конец октября.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
Альпинизм
Александр Пятницин
Федерация альпинизма России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Экстрим в Telegram
Материалы по теме
Вице-президент Федерации альпинизма России: «Альпинисты готовятся вылететь в Непал. Речи о том, чтобы свернуть экспедицию, не идет»
1вчера, 09:44
Российские альпинисты не отменили поездку в Непал на фоне беспорядков в стране
39 сентября, 12:45
«Подготовка нужна самая серьезная – 5-6 лет минимум». Альпинист Киселев о восхождениях на пик Победы
9 сентября, 08:08
Главные новости
Вице-президент Федерации альпинизма России: «Альпинисты готовятся вылететь в Непал. Речи о том, чтобы свернуть экспедицию, не идет»
1вчера, 09:44
Российские альпинисты не отменили поездку в Непал на фоне беспорядков в стране
39 сентября, 12:45
«Подготовка нужна самая серьезная – 5-6 лет минимум». Альпинист Киселев о восхождениях на пик Победы
9 сентября, 08:08
На Эльбрусе нашли и эвакуировали тело погибшего белорусского альпиниста
17 сентября, 16:48
Армрестлинг. «АРМАТУРА-10». Пайзулаев победил Магомедова, Токарев уступил Червову, Шамей одолел Цориева, другие результаты
26 сентября, 16:45
На Эльбрусе пропал альпинист из Беларуси
6 сентября, 14:55
Сергей Мельников, пропавший на хребте Аибга, найден живым
6 сентября, 12:47
В Киргизии могут обязать альпинистов получать разрешения на высокие восхождения
184 сентября, 15:44
Вертолетный облет не дал результатов в поисках Мельникова, пропавшего на хребте Аибга
4 сентября, 09:19
Вице-президент ФАР о том, что Боня сообщила про смерть Наговициной: «Виктория немного превысила свои возможности. Это ее частное мнение»
3 сентября, 19:47
Ко всем новостям
Последние новости
Группа туристов из Москвы попала под камнепад на Эльбрусе
2 сентября, 10:48
Компания Paramount приобрела права на документальный фильм о российском фридайвере Алексее Молчанове
113 ноября 2024, 16:46
Цыпленков о бойцах MMA в армрестлинге: «Почему бы нет. Думаю, для Емельяненко это не проблема, заинтересовать только надо»
21 июля 2024, 14:13
Лалетин – на вопрос о конкуренции с Леваном: «Только этим и живу»
15 июля 2024, 06:58
Леван об East vs West 13: «В долгом матче на выносливость, думаю, у Морозова больше шансов. Либо Лалетин сделает все быстро и победит»
3 июля 2024, 12:03
Лалетин об армфайте с Морозовым: «Думаю, мне он будет удобен как соперник»
13 июля 2024, 10:37
тест
17 июня 2024, 18:27
На «Игора Драйв» прошел 3-й этап Кубка Санкт-Петербурга по дрифту
17 августа 2023, 07:20
Чемпионат России по самокату 2022 состоится в Москве уже в это воскресенье
20 сентября 2022, 13:40Реклама
В Москве пройдет профильная конференция, посвященная развитию индустрии скалолазания – Climb Summit
15 марта 2022, 08:39Друзья сайта