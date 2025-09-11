Российские альпинисты планируют сегодня вылететь из Дубая в Катманду

Российские альпинисты планируют сегодня вылететь в столицу Непала – Катманду.

Группа альпинистов не стала отменять запланированную поездку в Непал на фоне беспорядков и волнений в этой стране, которые начались 8 сентября. Накануне международный аэропорт в Катманду возобновил работу.

«Наши альпинисты пока еще не вылетели в Непал, но готовятся к отлету. Планируется, что сегодня они отправятся из города Дубай в Катманду», – сообщил вице-президент Федерации альпинизма России (ФАР) Александр Пятницин.

Возвращение спортсменов в Россию намечено на конец октября.