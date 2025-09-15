Вице-президент Федерации альпинизма России: «Не уверен в целесообразности эвакуации тела Дальмайер, тем более она сама завещала оставить ее тело в горах»

Вице-президент ФАР считает, что тело Дальмайер эвакуировать нецелессобразно.

Двукратная олимпийская чемпионка Лаура Дальмайер погибла в конце июля при восхождении на пик Лайла на высоте около 5700 м. Сообщалось, что спортсменка попала под камнепад.

По информации немецкого издания Bild, эксперты изучали возможность эвакуации тела экс-биатлонистки, однако отказалась от этой идеи. Сама Дальмайер в завещании указала, что ее тело в случае гибели нужно оставить в горах, чтобы не подвергать риску спасателей.

«Не уверен в целесообразности эвакуации тела Дальмайер, тем более что сама она завещала оставить ее тело в горах. С другой стороны, высота 5700 м, на которой она погибла, не такая уж и большая. В любом случае этим вопросом должны заниматься родственники», – сказал вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин.

Лаура Дальмайер погибла в горах под камнепадом. Она ушла из биатлона ради вершин