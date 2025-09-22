  • Спортс
  • Синхронистка Гурбанбердиева: «Мое отношение к альпинизму и любовь к горам неизменны. Смерть никогда не будет для меня пугающим фактором, заставляющим отказаться от восхождения»
Синхронистка Гурбанбердиева: «Мое отношение к альпинизму и любовь к горам неизменны. Смерть никогда не будет для меня пугающим фактором, заставляющим отказаться от восхождения»

Майя Гурбанбердиева заявила, что страх смерти не заставит ее бросить альпинизм.

Гурбанбердиева – трехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию.

– Изменилось ли ваше отношение к альпинизму после новости о гибели знаменитой немецкой биатлонистки Лауры Дальмайер в горах Непала?

– Нет, мое отношение к альпинизму и любовь к горам неизменны. Смерть никогда не была и не будет для меня пугающим фактором, заставляющим отказаться от восхождения.

– Каковы ваши дальнейшие планы и мечты в альпинизме?

– В связи с определенными обстоятельствами, я, к сожалению или к счастью, вот уже два года не могу приехать на Северный Кавказ в альплагерь для того, чтобы взойти на Казбек. Но верю, что настанет момент, когда моя мечта осуществится.

– У Вашей подруги по жизни и восхождениям – Анны Конаныхиной – такие же мысли?

– Нет, Аня пока не горит какой-либо горой так, как я Казбеком. Но не исключает того, что в будущем такая мечта, вдохновение, внутренний огонь вновь возникнут, и она вернется к восхождениям, – ответила Гурбанбердиева.

Лаура Дальмайер погибла в горах под камнепадом. Она ушла из биатлона ради вершин

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт день за днем»
logoсборная России (синхронное плавание)
Майя Гурбанбердиева
Альпинизм
синхронное плавание
logoАнна Конаныхина
20 сентября 2022, 13:40
15 марта 2022, 08:39