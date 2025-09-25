Польский альпинист Баргель спустился с вершины Эвереста на лыжах без дополнительного кислорода
Альпинист Баргель спустился с Эвереста на лыжах без дополнительного кислорода.
Он стал первым человеком в истории, которому удалось это сделать.
37-летний польский спортсмен Анджей Баргель – обладатель звания «Снежный барс» за покорение пяти вершин высотой более 7000 м. Он известен тем, что в 2018 году первым спустился с вершины Чогори в базовый лагерь, не снимая лыжи.
«Анджей провел 16 часов изнурительного подъема в зоне смерти (на высоте более 8000 м) без использования дополнительного кислорода.
Он провел несколько минут на вершине самой высокой горы в мире, прежде чем надеть лыжи и начать свой исторический спуск, мчась навстречу заходящему солнцу», – говорится в сообщении команды альпиниста в соцсети X.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: страница Анджея Баргеля в соцсети X
